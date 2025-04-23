Це буде Web3 стратегія з можливістю зберегти свою колоду карт у форматі NFT.

Ubisoft згадала про Might and Magic, але цього разу в вельми несподіваній формі, і фанатам це явно не сподобається.

Разом зі студією Immutable компанія анонсувала Might and Magic Fates, карткову стратегію з елементами Web3 і блокчейна.

Поки представили лише короткий тизер, але вже відомо, що гравцям запропонують збирати власні колоди із сотень карт і вибудовувати стратегію, враховуючи фракції, героїв і легендарних істот. Ubisoft обіцяє зберегти атмосферу старих ігор серії, при цьому розширивши її новими механіками.

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Головною фішкою Might and Magic Fates стане використання блокчейн-технологій: кожен предмет у грі буде унікальним і пов'язаний із конкретним гравцем. За цю частину відповідає Immutable, студія, яка спеціалізується на Web3-проектах.

Карти та інші предмети можна буде не тільки використовувати в бою, а й вільно продавати або обмінювати, як повноцінні цифрові активи.

Раніше ми розповідали, що Ubisoft випустила NFT-гру у всесвіті Far Cry 3: Blood Dragon і Rayman.

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