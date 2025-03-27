Розробники Inzoi вирішили прислухатися до побажань ігрової спільноти.

Розробники амбітного симулятора життя Inzoi поділилися новинами про захист гри на ПК. Автори "вбивці" Sims відмовилися від використання популярної утиліти Denuvo, що застосовується видавцями для боротьби з піратами, пише TechRadar.

Хоча попередження про присутність Denuvo на сторінці Inzoi в Steam відсутнє, захист виявився в нещодавно випущеній демоверсії, що викликало побоювання гравців щодо продуктивності симулятора і його дружелюбності до моддингу.

Ми усвідомлюємо, що відмова від Denuvo підвищує ризик злому гри та її нелегального поширення після релізу. Водночас ми вважаємо, що це дає змогу inZOI стати більш вільно настроюваною і дасть спільноті способи створювати нові враження для інших гравців – Хенджун Кім, керівник розробки.

Хоча відмова від Denuvo може спричинити появу несанкціонованих модів, розробники позитивно ставляться до творчості користувачів і вже офіційно підтвердили, що додадуть офіційну підтримку модифікацій в травневому оновленні.

Відео дня

Ранній доступ Inzoi стартує 28 березня 2025 року в Steam, у ньому гра пробуде щонайменше до кінця року. Днями гра злетіла на вершину чарту найочікуваніших ігор на ПК, обігнавши навіть Hollow Knight: Silksong.

Раніше розробники InZOI розповіли, що всі оновлення для гри в ранньому доступі будуть безкоштовними, а на старті гра коштуватиме 40 доларів. Команда планує випустити чотири великі оновлення до кінця 2025 року.

Системні вимоги inZOI вже відомі. "Вбивця The Sims" виявився набагато вибагливішим за тих же "Сімс".

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