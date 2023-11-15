Реліз inZOI обіцяють в середині 2024 року. Спочатку на ПК, трохи пізніше – на консолях.

Студія Krafton, яка створила хітовий PUBG: Battlegrounds, анонсувала inZOI. Гра викликала неабиякий ажіотаж в мережі, а її вже називають "вбивцею" The Sims. популярної серії симуляторів життя від EA.

У грі можна буде обзавестися віртуальною сім'єю, будинком, домашніми улюбленцями і навіть влаштуватися на роботу. Наприклад, стати пожежником. Гравці можуть розраховувати на деталізовані інтер'єри будівель і повне налаштування житла.

Геймплейно гра практично не відрізняється від The Sims, але зовні виглядає як реальне життя – все завдяки движку Unreal Engine 5. Одним з недоліків The Sims 4, останньої на сьогодні гри в серії "симуляторів життя", є графіка – гра вийшла в 2014 році і вже тоді не блищала технологіями.

Судячи з усього, Krafton взяла всі ідеї, які конкурент опрацьовував багато років і знайшла нові шляхи їх реалізації для максимального занурення. У викладеному геймплеї показана роботу редактора персонажів, процес будівництва будівель, а також низку геймплейних механік.

Реліз inZOI обіцяють вже в середині 2024 року, але точна дата не називається. Спочатку симулятор життя вийде на персональних комп'ютерах, трохи пізніше – на консолях.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці вийшла нова гра від творців "Відьмака 3" – її переклали українською мовою. Трилер за романом Станіслава Лема повинен сподобатися шанувальникам жанру, зокрема, фанатам Firewatch.

А на початку грудня пройде церемонія нагородження The Game Awards 2023. На ній, як очікується, покажуть дебютний трейлер GTA 6.

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