Журналісти порталу IGN опублікували рейтинг із 15 найпопулярніших ігор у Steam за весь час існування ігрового сервісу. Тут є як онлайн-ігри, так і однокористувацькі тайтли.
Зазначається, що рейтинг засновано на кількості одночасно граючих геймерів – для його складання враховувалися максимальні показники, досягнуті в кожній грі.
У підсумку, на першому місці опинився Player Unknown's Battlegrounds, більш відомий як PUBG, який став прабатьком найпопулярнішого жанру в світі за останній час – королівських битв.
З піковим онлайном в 3,25 млн гравців PUBG майже вдвічі перевершує наступну за популярністю гру Steam і набагато перевершує багатьох інших джагернаутів в цьому списку, а також є найпопулярнішою грою Steam всіх часів.
На другому місці розташувався легендарний Counter-Strike: Global Offensive – Steam, можливо, не був би провідною платформою в галузі без постійного успіху цього серії, яка й сьогодні майже щодня охоплює сотні тисяч одночасно граючих геймерів. Піковий же онлайн проєкту склав 1,8 млн гравців.
Важко уявити, наскільки великий фурор справить нещодавно анонсована Counter-Strike 2, коли вона вийде пізніше цього літа.
Замикає трійку лідерів MMO-тайтл Lost Ark з піковим онлайном в 1,32 мільйона гравців. Зазначається, що варто було грі вийти в загальний доступ в лютому 2022 року, як через менше, ніж 24 години вона побила рекорд по "онлайну" у всій MMORPG-бібліотеці Steam.
У список найпопулярніших ігор в Steam також увійшли:
- Dota 2 – піковий онлайн 1.29 млн;
- Cyberpunk 2077 – піковий онлайн 1 млн;
- Elden Ring – піковий онлайн 953 тис.;
- New World – піковий онлайн 953 тис.;
- Hogwarts Legacy – піковий онлайн 879 тис.;
- Goose Goose Duck – піковий онлайн 702 тис.;
- Apex Legends – піковий онлайн 624 тис.;
- Valheim – піковий онлайн 502 тис.;
- Call of Duty: Warzone – піковий онлайн 491 тис.;
- Terraria – піковий онлайн 489 тис.;
- Capcom Arcade Stadium – піковий онлайн 472 тис.;
- Fallout 4 – піковий онлайн 472 тис.
До речі, якщо ви пропустили, в сервісі Steam зараз проходить великий літній розпродаж. Подешевшали багато новинок, а хітів минулих років на кшталт Red Dead Redemption 2, Elden Ring і God of War за зниженими цінами і зовсім не злічити. Загалом, кожен знайде щось для себе.
Літо, як правило, вважається в ігровій індустрії періодом затишшя. На відміну від червня, в найближчі два місяці релізів буде самий мінімум, а цікавих і того менше. Так чи інакше, навіть в такій ситуації знайдеться, у що пограти. УНІАН розповідав про найочікуваніші ігри липня 2023.