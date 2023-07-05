PUBG донині має звання гри з найвищим піковим онлайном за весь час існування Steam.

Журналісти порталу IGN опублікували рейтинг із 15 найпопулярніших ігор у Steam за весь час існування ігрового сервісу. Тут є як онлайн-ігри, так і однокористувацькі тайтли.

Зазначається, що рейтинг засновано на кількості одночасно граючих геймерів – для його складання враховувалися максимальні показники, досягнуті в кожній грі.

У підсумку, на першому місці опинився Player Unknown's Battlegrounds, більш відомий як PUBG, який став прабатьком найпопулярнішого жанру в світі за останній час – королівських битв.

З піковим онлайном в 3,25 млн гравців PUBG майже вдвічі перевершує наступну за популярністю гру Steam і набагато перевершує багатьох інших джагернаутів в цьому списку, а також є найпопулярнішою грою Steam всіх часів.

На другому місці розташувався легендарний Counter-Strike: Global Offensive – Steam, можливо, не був би провідною платформою в галузі без постійного успіху цього серії, яка й сьогодні майже щодня охоплює сотні тисяч одночасно граючих геймерів. Піковий же онлайн проєкту склав 1,8 млн гравців.

Важко уявити, наскільки великий фурор справить нещодавно анонсована Counter-Strike 2, коли вона вийде пізніше цього літа.

Замикає трійку лідерів MMO-тайтл Lost Ark з піковим онлайном в 1,32 мільйона гравців. Зазначається, що варто було грі вийти в загальний доступ в лютому 2022 року, як через менше, ніж 24 години вона побила рекорд по "онлайну" у всій MMORPG-бібліотеці Steam.

У список найпопулярніших ігор в Steam також увійшли:

Dota 2 – піковий онлайн 1.29 млн;

Cyberpunk 2077 – піковий онлайн 1 млн;

Elden Ring – піковий онлайн 953 тис.;

New World – піковий онлайн 953 тис.;

Hogwarts Legacy – піковий онлайн 879 тис.;

Goose Goose Duck – піковий онлайн 702 тис.;

Apex Legends – піковий онлайн 624 тис.;

Valheim – піковий онлайн 502 тис.;

Call of Duty: Warzone – піковий онлайн 491 тис.;

Terraria – піковий онлайн 489 тис.;

Capcom Arcade Stadium – піковий онлайн 472 тис.;

Fallout 4 – піковий онлайн 472 тис.

До речі, якщо ви пропустили, в сервісі Steam зараз проходить великий літній розпродаж. Подешевшали багато новинок, а хітів минулих років на кшталт Red Dead Redemption 2, Elden Ring і God of War за зниженими цінами і зовсім не злічити. Загалом, кожен знайде щось для себе.

Літо, як правило, вважається в ігровій індустрії періодом затишшя. На відміну від червня, в найближчі два місяці релізів буде самий мінімум, а цікавих і того менше. Так чи інакше, навіть в такій ситуації знайдеться, у що пограти. УНІАН розповідав про найочікуваніші ігри липня 2023.

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