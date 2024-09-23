Блогер Menos Trece провів спонсорський стрім щодо новинки, яка ще не вийшла.

Кілька днів тому іспанський блогер-мільйонник Menos Trece провів трансляцію по Silent Hill 2 Remake на своєму Twitch каналі, стрім тривав понад 5 годин. Сам стример заявив, що копію гри, яка ще не вийшла, він отримав безпосередньо від Konami, а сама трансляція - спонсорська.

За показаним геймплеєм можна помітити, що розробники більше зробили акцент на дослідженні локацій і розв'язанні загадок, ніж на битві з ворогами.

У серпні журналісти ділилися своїми враженнями від гри, де відзначали добре переданий дух оригінального Silent Hill через дизайн локацій і звукове оформлення. Найімовірніше, ці прев'ю були написані за тим самим відрізком гри, який показав Menos Trece.

Також нещодавно японський стример 2BRO показав годину вступу Silent Hill 2 Remake. Схоже, що гру він отримав теж від Konami в рамках кампанії просування ремейка.

Silent Hill 2 Remake вийде 8 жовтня на ПК і Playstation 5. А ось користувачам Xbox доведеться почекати: Sony купила тимчасову ексклюзивність для гри і на консоль Філа Спенсера Silent Hill 2 Remake загляне не раніше 8 жовтня 2025 року.

Трохи про Silent Hill 2 Remake

Гру робить польська студія Bloober Team, відома за серією ігор Layers of Fear. До розробки також долучені люди, які працювали над оригіналом: художник Масахіро Іто і композитор Акіра Ямаока, який уже працював із Bloober над The Medium.

Silent Hill 2 максимально осучаснили: прибрали вид "зі стелі" локації, замінивши його звичною камерою з-за плеча, і переробили бойову систему.

Сюжет і дизайн локацій залишилися недоторканими. Журналісти також зазначили, що всі головоломки з оригінальної гри були перенесені в первозданному вигляді.

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