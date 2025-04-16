Крім того, у грі мали з'явитися немовлята.

Kingdom Come: Deliverance 2 могла б стати справжнім середньовічним хорором, але не наяву, а уві сні.

За даними CzechCrunch, на ранніх етапах розробки в грі була система снів, безпосередньо пов'язана з мораллю героя: що брудніша совість, то страшніші ночі. Злодіїв і вбивць мучили кошмари з демонами, яких потрібно було перемагати в бою. Успіх приносив досвід, поразка - зіпсований сон. Доброчесним же снилися підказки про схованки і скарби.

Ця система додавала не просто "моральні бали", як у Fable або Red Dead Redemption, а впроваджувала етику прямо в підсвідомість персонажа.

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Warhorse нібито також відмовилася від квестової лінії з шантажем і від присутності немовлят у грі. При цьому дітей прибрали не через обмеження рейтингу, а тому що розробники були впевнені: гравці, яким сняться демони, точно не зупиняться перед дітовбивством.

Раніше ми розповідали, що для Kingdom Come: Deliverance 2 вийшов хардкорний режим, який робить гру ще складнішою. Перед початком гри потрібно визначити негативні риси, наприклад, сновидіння або сором'язливість.

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