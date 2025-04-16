Для Kingdom Come: Deliverance 2 вийшов режим хардкору, який перетворює і без того сувору середньовічну пригоду на справжнє виживання. На карті більше не видно, де перебуває гравець, компас відключений, а фаст-тревелу просто немає.
Крім цього, герой у хардкорному режимі стартує з негативними рисами. Наприклад, Погана спина обмежить вантажопідйомність, Сомнамбул прокидатиметься в рандомних місцях, а Сором'язливість вимкне можливість питати дорогу в NPC і користуватися послугами купальниць.
"Ми залишили лише кілька перків із першої частини і створили нові, щоб усе відчувалося по-іншому", - пояснює геймдизайнер Карел Колманн. За його словами, мета не просто ускладнити гру, а зробити її більш імерсивною.
Раніше актор Індро Том МакКей розповів, що озвучувати гру у відкритому світі було дуже самотньо. Якщо запис катсцен схожий на зйомки фільму, то озвучування реплік у відкритому світі - це розмова сам із собою в маленькій будці.
Крім того, розробники Kingdom Come надихнулися CD Projekt RED і тепер роблять кілька ігор одночасно. Warhorse хоче розширити штат до 300 осіб.