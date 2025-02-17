"Тост за вас усіх за те, що ви зробили KCD2 тріумфом", - розробники подякували гравцям.

Kingdom Come: Deliverance 2 продалася накладом у 2 мільйони копій всього через 2 тижні після релізу.

Про це повідомили розробники гри з Warhorse Studios, які подякували фанатам за успіх проєкту:

"Два мільйони копій менш ніж за два тижні! Тост за вас усіх за те, що ви зробили Kingdom Come: Deliverance 2 тріумфом!".

Рубіж у перший мільйон сиквел подолав ще в першу добу після релізу. У Steam максимальний онлайн тоді становив 160 тисяч осіб, зараз же він пробив позначку в 250 тисяч гравців.

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Усе дійшло до того, що Kingdom Come: Deliverance 2 увійшла в топ-50 найпопулярніших ігор Steam, а геймдиректор проєкту Даніель Вавра хоче наздогнати Starfield за показниками онлайну на релізі.

Реліз Kingdom Come: Deliverance 2 відбувся 4 лютого. Гра доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми ділилися міркуваннями Даніеля Ваври, чому в іграх трапляються слабкі сюжети і не кожен проєкт може повторити Red Dead Redemption 2 або "Відьмак 3". Розробник вважає, що деякі компанії все ще сприймають ігри суто як комерційний продукт, не розвиваючи його у творчому плані.

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