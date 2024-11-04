Розробники Kingdom Come: Deliverance 2 розповіли про систему виживання і показали нові скріншоти

На головного героя KCD: 2 можуть напасти уві сні.

На сторінці Steam Kingdom Come: Deliverance 2 з'явилася нова публікація від розробників, у якій вони розповіли про системи виживання всередині гри.

Геймдизайнер Ондржей Біттнер розповів, що головна ідея гри - розвиток персонажа шляхом покращень навичок самого гравця. Їжа в Kingdom Come 2 не дає бонусів до шкоди, швидкості або будь-яких інших характеристик. Їжа потрібна для виживання, без неї герой просто загине. При цьому сам Біттнер позиціонує гру радше як імерсив-сім, а не симулятор виживання: "У грі є елементи виживання, тому що вам потрібно їсти і спати. Але це для занурення в гру. Немає нічого складного в тому, щоб бути відпочившим, ситим тощо".

Як ще один приклад методу посилення занурення геймдизайнер навів неспішність гри. За його словами, більшість ігор у міру проходження стають дедалі швидшими і квапливішими, заважаючи гравцеві перейматися світом. Warhorse же готує інший проєкт: "Ми будуємо світ, у якому корисно звертати увагу на своє оточення, і у вас є на це час, бо ніхто не квапить вас робити чергову позначку в щоденнику."

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У сиквелі, як і в першій частині, алхімію буде реалізовано через невелику міні-гру з приготування зілля, в якій гравцеві доведеться самостійно слідувати рецепту.

Також Ондржей розповів про ще одну важливу механіку в грі - сон. Головному герою потрібно час від часу відпочивати, щоб не звалитися без сил десь посеред дуелі. Однак не кожне ліжко підійде для сну: якщо гравець проникне в чийсь дім і вирішить там подрімати, то власники негайно покличуть варту і Індро доведеться платити штраф, або провести кілька днів у темниці.

Якщо ви раптом вирішите переночувати в лісі, в наметовому таборі, то і там на вас може чатувати небезпека: героя можуть пограбувати або вбити розбійники.

Реліз Kingdom Come: Deliverance 2 заплановано на 11 лютого. Гра вийде на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Нагадаємо, що за результатами перших тестів Kingdom Come: Deliverance 2, гра буде дуже вимогливою до комп'ютера гравця. На даний момент, навіть топові конфігурації не можуть підтримувати в грі 60 FPS на максимальних налаштуваннях.

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