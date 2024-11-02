Warhorse поділиться останніми новинами про розробку і відповість на запитання фанатів.

Розробники Kingdom Come: Deliverance 2 з Warhorse Studios проведуть перший стрім за грою.

Анонс відбувся на офіційній сторінці Twitter компанії. Ведучим івенту стане піар-директор проєкту Тобіас Штольц-Цвіллінг. Розробники обіцяють розповісти останні новини виробництва гри, відповісти на запитання фанатів і, можливо, представити кілька сюрпризів. Трансляція пройде на офіційному Twitch каналі студії 5 листопада о 19:00 за Києвом.

Реліз Kingdom Come: Deliverance 2 призначено на 11 лютого. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Відео дня

Warhorse Studios вже представила приємний сюрприз для українських гравців: сиквел отримає офіційну українську локалізацію.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, що Ubisoft поки не планує робити український переклад у своїх іграх через те, що кількість гравців, які обрали українську локалізацію в нещодавній XDefiant, виявилася дуже незначною. Представники Ubisoft дали УНІАН ексклюзивний коментар з приводу локалізаційної політики компанії.

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