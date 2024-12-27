Зараз три з п'яти найдовших катсцен в історії ігор належать руці Кодзіми.

У мережі спливло архівне інтерв'ю Хідео Кодзіми, датоване 1997 роком. У ньому геймдизайнер підкреслював, що не хоче стомлювати гравців надмірно довгими роликами та затягнутими діалогами.

Про це він розповів журналу Famitsu наприкінці минулого століття. Геймдизайнер зазначав, що з його точки зору, гравець має залишатися залученим і зануреним у процес, а перенасичення сюжету тривалими вставками може відбити інтерес:

"Я прагну уникнути нудних сцен, де герої просто розмовляють по кілька хвилин поспіль, адже гравець повинен відчувати постійну залученість".

Згодом позиція Кодзіми змінилася: сьогодні три з п'яти найтриваліших катсцен в ігровій індустрії належать саме йому. Серед рекордсменів - 24-хвилинний епізод у Metal Gear Solid 3: Snake Eater, 31-хвилинний ролик у Death Stranding та абсолютний чемпіон завдовжки 71 хвилину з Metal Gear Solid 4.

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Раніше Кодзіма розповідав, що він прочитав близько 300 книг поки писав сюжет Metal Gear. Геймдизайнер хотів довести Konami, що сюжет в іграх важливий.

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