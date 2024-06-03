На консолях Grand Theft Auto 6 вийде восени 2025 року, якщо не відбудеться переносів.

Після анонсу Grand Theft Auto 6 у грудні 2023 року стало відомо, що найочікуваніша гра сьогодення не вийде одночасно на ПК і консолях – наразі підтверджено лише консольний період виходу у вигляді осені 2025 року.

Штраус Зельник, керівник видавництва Take-Two, що володіє студією Rockstar Games, розповів, чому гру було анонсовано лише для PS5 та Xbox Series X/S, паралельно опосередковано підтвердивши існування ПК-версії.

Гендиректор Take-Two начебто заспокоїв фанатів франшизи, нагадавши, що історично ігри Grand Theft Auto в підсумку виходили на всіх платформах.

У Rockstar є свій підхід до платформ, який ми вже бачили, і свого часу вони зроблять більше анонсів. Я вірю, що правильна стратегія для нашого бізнесу – бути там, де знаходиться споживач. Історично склалося так, що Rockstar взаємодіє зі споживачами, на якій платформі вони б не перебували, але поступово, – заявив Зельник.

Судячи з останньої цитати, користувачам ПК не варто переживати і дочекатися анонсу GTA 6 на ПК, який рано чи пізно все одно відбудеться. І GTA 4 з GTA 5, і LA Noire з Red Dead Redemption 2 спочатку виходили на консолях, а потім добиралися до ПК.

Найімовірнішим є той факт, що якщо GTA 6 вийде восени 2025 року на консолях, як заявлено, то на комп'ютерах проєкт Rockstar з'явиться вже восени 2026 року. Або на початку 2027-го як крайній захід.

GTA 6: що ми вже знаємо про гру

Дія гри розгорнеться у Вайс-Сіті, ігровому прототипі Маямі, проте його сучасному варіанті, а не версії 80-х. У грі буде два головні герої – чоловік і жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як сучасні Бонні та Клайд.

Ігровий процес GTA 6 заснований на напрацюваннях GTA 5 і Red Dead Redemption 2. Як і в попередніх частинах GTA, гравцям належить зануритися у відкритий світ-"пісочницю", в якому можна бігати, їздити, літати, стріляти і спілкуватися з іншими персонажами. А ще соціальні мережі будуть важливою частиною GTA 6.

У дебютному трейлері, який зібрав уже майже 200 млн переглядів, показано нарізки кат-сцен, кадри з краєвидами Вайс-Сіті, які, дають змогу оцінити якість графіки, неігрових персонажів, поїздки на машинах та інших транспортних засобах, стрілянину та інше.

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