Реліз шостої Grand Theft Auto, як і раніше, заплановано на осінь 2025 року.

Рівно рік тому, 5 грудня 2013 року, Rockstar представила перший трейлер шостої Grand Theft Auto. За цей час трейлер зібрав понад 224 мільйони переглядів. Для порівняння, анонсуюче відео GTA 5 за 12 років подивилися близько 111 млн разів.

Із трейлера стало зрозуміло, що дія GTA VI розгорнеться в сучасному Вайс-Сіті. На нас чекає два протагоністи – чоловік і (вперше в серії) жінка. В інсайдерських витоках вони описувалися як "сучасні Бонні та Клайд".

Про геймплей поки все не дуже зрозуміло. У трейлері показано нарізки кат-сцен, різноманітні локації з краєвидами Вайс-Сіті й різні ігрові активності, які притаманні серії Grand Theft Auto.

Rockstar Games відтоді не ділилися новинами про ГТА 6, окрім обіцянок, що гра вийде восени 2025 року на консолях PlayStation 5 і Xbox Series і що в ній будуть реалізовані речі, які "підірвуть мозок".

В умовах майже повного мовчання, хардкорні фанати шукають всілякі відсилання і пасхалки від самих розробників. Днями користувачі звернули увагу, що Rockstar Games уперше за рік оновила на YouTube плейлист відео щодо GTA 6. Можливо, найближчим часом покажуть другий трейлер.

А поки можна переглянути перший трейлер і чекати нового показу гри.

2024-й вийшов багатим на релізи. Але наступний рік, особливо його початок, загрожує порвати всі рейтинги та рекорди. В одному тільки лютому вийдуть Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, Sid Meier's Civilization VII, Avowed, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii і Monster Hunter Wilds.

А восени 2025 року ми чекаємо на GTA 6, Ghost of Yotei, новий Doom і Mafia, Death Stranding 2 й інші тайтли, у яких є всі шанси стати "Грою року". У п'ятницю, 13 грудня, пройде ігрова премія The Game Awards 2024, на якій також варто чекати великі анонси.

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