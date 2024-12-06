Сьогодні вночі пройшла презентація PC Gaming Show, на якій, серед іншого, видання PC Gamer склало топ найочікуваніших ігор найближчих років.
До списку увійшли як проєкти, які виходять ось уже зовсім скоро, так і ті, у яких навіть поки що остаточної назви немає, як у нової гри про Джеймса Бонда, яку роблять розробники Hitman.
- Sid Meier's Civilization VII
Нова частина легендарної стратегії про створення та управління цивілізацією. Обіцяє оновлені механіки та більше можливостей для розвитку.
Дата релізу: 11 лютого 2025-го
- Doom: The Dark Ages
Нова інтерпретація культового шутера, яка стане приквелом до Doom 2016 і розповість історію головного героя.
Дата релізу: 2025
- Monster Hunter Wilds
Чергова частина серії про вистежування і полювання на монстрів, з новими біомами і поліпшеною механікою бою. Стала однією з найбільш очікуваних ігор у Steam.
Дата релізу: 28 лютого 2025-го
- Slay the Spire 2
Сиквел популярної карткової рогалики з оновленою системою декбілдингу та новими персонажами.
Дата релізу: 2025
- Grand Theft Auto 6
Довгоочікувана частина франшизи GTA з новим містом, героями та відкритим світом.
Дата релізу: Осінь 2025-го
- Death Stranding 2: On The Beach
Продовження філософської гри від Хідео Кодзіми, що розповідає про зв'язки між людьми.
Дата релізу: 2025-й
- Kingdom Come: Deliverance 2
Друга частина історичної RPG з акцентом на реалізм і складні сюжетні вибори.
Дата релізу: 4 лютого 2025-го
- Avowed
Рольова гра від Obsidian Entertainment у фентезійному світі з глибоким лором.
Дата релізу: 18 лютого 2025-го
- Wanderstop
Захоплива гра з унікальним візуальним стилем і механіками дослідження.
Дата релізу: 2025
- The Thing Remastered
Ремастер класичної гри, заснованої на культовому фільмі "Щось".
Дата релізу: 5 грудня 2024-го
- Metal Gear Solid: Snake Eater
Ремейк знаменитої третьої частини Metal Gear Solid із поліпшеною графікою.
Дата релізу: 2025
- Light No Fire
Гра з акцентом на дослідження та розв'язання головоломок в унікальному світі.
Дата релізу: Невідомо
- Atomfall
Постапокаліптична RPG з елементами виживання. Дії гри відбуваються в Лондоні, і розробники не приховують, що сильно надихалися серією Fallout.
Дата релізу: березень 2024-го
- Project 007 (working title)
Гра про легендарного Джеймса Бонда, яку розробляє IO Interactive.
Дата релізу: Невідомо
- Skate
Повернення культової серії ігор про скейтбординг.
Дата релізу: Невідомо
- Witchbrook
Симпатична піксельна гра про життя в магічній академії.
Дата релізу: Скоро
- Dune: Awakening
MMO у всесвіті "Дюни" з масштабними битвами.
Дата релізу: 2025
- Mafia: The Old Country
Нова частина серії Mafia з атмосферою організованої злочинності.
Дата релізу: 2025
- Menace
Інтенсивний шутер з елементами тактики.
Дата релізу: 3 квартал 2025-го
- Perfect Dark
Перезапуск класичної шпигунської гри із сучасним підходом.
Дата релізу: Невідомо
- Citizen Sleeper 2
Сиквел науково-фантастичної RPG про виживання і моральні дилеми.
Дата релізу: 31 січня 2025-го
- Crescent County
Креативна пригодницька гра з яскравим художнім стилем.
Дата релізу: Невідомо
- Control 2
Продовження містичного шутера від Remedy Entertainment.
Дата релізу: Невідомо
- Killing Floor 3
Кооперативний шутер із новою хвилею монстрів.
Дата релізу: Скоро
- Judas
Унікальна гра від творця BioShock з акцентом на вибори та їхні наслідки.
Дата релізу: Скоро
Раніше ми розповідали, що GTA 6 перемогла в номінації "Найочікуваніша гра року" на премії Golden Joystick Awards.