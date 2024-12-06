Перше місце посіла чергова частина легендарної стратегії.

Сьогодні вночі пройшла презентація PC Gaming Show, на якій, серед іншого, видання PC Gamer склало топ найочікуваніших ігор найближчих років.

До списку увійшли як проєкти, які виходять ось уже зовсім скоро, так і ті, у яких навіть поки що остаточної назви немає, як у нової гри про Джеймса Бонда, яку роблять розробники Hitman.

Відео дня

Sid Meier's Civilization VII Нова частина легендарної стратегії про створення та управління цивілізацією. Обіцяє оновлені механіки та більше можливостей для розвитку. Дата релізу: 11 лютого 2025-го Doom: The Dark Ages Нова інтерпретація культового шутера, яка стане приквелом до Doom 2016 і розповість історію головного героя. Дата релізу: 2025 Monster Hunter Wilds Чергова частина серії про вистежування і полювання на монстрів, з новими біомами і поліпшеною механікою бою. Стала однією з найбільш очікуваних ігор у Steam. Дата релізу: 28 лютого 2025-го Slay the Spire 2 Сиквел популярної карткової рогалики з оновленою системою декбілдингу та новими персонажами. Дата релізу: 2025 Grand Theft Auto 6 Довгоочікувана частина франшизи GTA з новим містом, героями та відкритим світом. Дата релізу: Осінь 2025-го Death Stranding 2: On The Beach Продовження філософської гри від Хідео Кодзіми, що розповідає про зв'язки між людьми. Дата релізу: 2025-й Kingdom Come: Deliverance 2 Друга частина історичної RPG з акцентом на реалізм і складні сюжетні вибори. Дата релізу: 4 лютого 2025-го Avowed Рольова гра від Obsidian Entertainment у фентезійному світі з глибоким лором. Дата релізу: 18 лютого 2025-го Wanderstop Захоплива гра з унікальним візуальним стилем і механіками дослідження. Дата релізу: 2025 The Thing Remastered Ремастер класичної гри, заснованої на культовому фільмі "Щось". Дата релізу: 5 грудня 2024-го Metal Gear Solid: Snake Eater Ремейк знаменитої третьої частини Metal Gear Solid із поліпшеною графікою. Дата релізу: 2025 Light No Fire Гра з акцентом на дослідження та розв'язання головоломок в унікальному світі. Дата релізу: Невідомо Atomfall Постапокаліптична RPG з елементами виживання. Дії гри відбуваються в Лондоні, і розробники не приховують, що сильно надихалися серією Fallout. Дата релізу: березень 2024-го Project 007 (working title) Гра про легендарного Джеймса Бонда, яку розробляє IO Interactive. Дата релізу: Невідомо Skate Повернення культової серії ігор про скейтбординг. Дата релізу: Невідомо Witchbrook Симпатична піксельна гра про життя в магічній академії. Дата релізу: Скоро Dune: Awakening MMO у всесвіті "Дюни" з масштабними битвами. Дата релізу: 2025 Mafia: The Old Country Нова частина серії Mafia з атмосферою організованої злочинності. Дата релізу: 2025 Menace Інтенсивний шутер з елементами тактики. Дата релізу: 3 квартал 2025-го Perfect Dark Перезапуск класичної шпигунської гри із сучасним підходом. Дата релізу: Невідомо Citizen Sleeper 2 Сиквел науково-фантастичної RPG про виживання і моральні дилеми. Дата релізу: 31 січня 2025-го Crescent County Креативна пригодницька гра з яскравим художнім стилем. Дата релізу: Невідомо Control 2 Продовження містичного шутера від Remedy Entertainment. Дата релізу: Невідомо Killing Floor 3 Кооперативний шутер із новою хвилею монстрів. Дата релізу: Скоро Judas Унікальна гра від творця BioShock з акцентом на вибори та їхні наслідки. Дата релізу: Скоро

Раніше ми розповідали, що GTA 6 перемогла в номінації "Найочікуваніша гра року" на премії Golden Joystick Awards.

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