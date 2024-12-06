Названо найочікуваніші ігри за версією критиків / Фото - Rockstar Games

Сьогодні вночі пройшла презентація PC Gaming Show, на якій, серед іншого, видання PC Gamer склало топ найочікуваніших ігор найближчих років.

До списку увійшли як проєкти, які виходять ось уже зовсім скоро, так і ті, у яких навіть поки що остаточної назви немає, як у нової гри про Джеймса Бонда, яку роблять розробники Hitman.

Відео дня
  1. Sid Meier's Civilization VII

    Нова частина легендарної стратегії про створення та управління цивілізацією. Обіцяє оновлені механіки та більше можливостей для розвитку.

    Дата релізу: 11 лютого 2025-го

  2. Doom: The Dark Ages

    Нова інтерпретація культового шутера, яка стане приквелом до Doom 2016 і розповість історію головного героя.

    Дата релізу: 2025

  3. Monster Hunter Wilds

    Чергова частина серії про вистежування і полювання на монстрів, з новими біомами і поліпшеною механікою бою. Стала однією з найбільш очікуваних ігор у Steam.

    Дата релізу: 28 лютого 2025-го

  4. Slay the Spire 2

    Сиквел популярної карткової рогалики з оновленою системою декбілдингу та новими персонажами.

    Дата релізу: 2025

  5. Grand Theft Auto 6

    Довгоочікувана частина франшизи GTA з новим містом, героями та відкритим світом.

    Дата релізу: Осінь 2025-го

  6. Death Stranding 2: On The Beach

    Продовження філософської гри від Хідео Кодзіми, що розповідає про зв'язки між людьми.

    Дата релізу: 2025-й

  7. Kingdom Come: Deliverance 2

    Друга частина історичної RPG з акцентом на реалізм і складні сюжетні вибори.

    Дата релізу: 4 лютого 2025-го

  8. Avowed

    Рольова гра від Obsidian Entertainment у фентезійному світі з глибоким лором.

    Дата релізу: 18 лютого 2025-го

  9. Wanderstop

    Захоплива гра з унікальним візуальним стилем і механіками дослідження.

    Дата релізу: 2025

  10. The Thing Remastered

    Ремастер класичної гри, заснованої на культовому фільмі "Щось".

    Дата релізу: 5 грудня 2024-го

  11. Metal Gear Solid: Snake Eater

    Ремейк знаменитої третьої частини Metal Gear Solid із поліпшеною графікою.

    Дата релізу: 2025

  12. Light No Fire

    Гра з акцентом на дослідження та розв'язання головоломок в унікальному світі.

    Дата релізу: Невідомо

  13. Atomfall

    Постапокаліптична RPG з елементами виживання. Дії гри відбуваються в Лондоні, і розробники не приховують, що сильно надихалися серією Fallout.

    Дата релізу: березень 2024-го

  14. Project 007 (working title)

    Гра про легендарного Джеймса Бонда, яку розробляє IO Interactive.

    Дата релізу: Невідомо

  15. Skate

    Повернення культової серії ігор про скейтбординг.

    Дата релізу: Невідомо

  16. Witchbrook

    Симпатична піксельна гра про життя в магічній академії.

    Дата релізу: Скоро

  17. Dune: Awakening

    MMO у всесвіті "Дюни" з масштабними битвами.

    Дата релізу: 2025

  18. Mafia: The Old Country

    Нова частина серії Mafia з атмосферою організованої злочинності.

    Дата релізу: 2025

  19. Menace

    Інтенсивний шутер з елементами тактики.

    Дата релізу: 3 квартал 2025-го

  20. Perfect Dark

    Перезапуск класичної шпигунської гри із сучасним підходом.

    Дата релізу: Невідомо

  21. Citizen Sleeper 2

    Сиквел науково-фантастичної RPG про виживання і моральні дилеми.

    Дата релізу: 31 січня 2025-го

  22. Crescent County

    Креативна пригодницька гра з яскравим художнім стилем.

    Дата релізу: Невідомо

  23. Control 2

    Продовження містичного шутера від Remedy Entertainment.

    Дата релізу: Невідомо

  24. Killing Floor 3

    Кооперативний шутер із новою хвилею монстрів.

    Дата релізу: Скоро

  25. Judas

    Унікальна гра від творця BioShock з акцентом на вибори та їхні наслідки.

    Дата релізу: Скоро

Раніше ми розповідали, що GTA 6 перемогла в номінації "Найочікуваніша гра року" на премії Golden Joystick Awards.

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