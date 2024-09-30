Уже можна послухати уривки з нових версій Theme of Laura і Promise від легендарного композитора.

На офіційному YouTube-каналі серії Silent Hill з'явилося 49-хвилинне прев'ю саундтреку до очікуваного ремейку Silent Hill 2.

Композитор оригінальної серії Акіра Ямаока повернувся до роботи над музикою, представивши сніпети понад 90 композицій, що увійдуть до тридискового видання саундтреку. Серед них оновлені версії популярних треків "Theme of Laura" і "Promise".

Для порівняння, до саундтреку оригінальної гри 2001 року входило 30 композицій, а їхня сумарна тривалість становила 1 годину 13 хвилин. Про хронометраж оновленого OST говорити поки зарано, зараз можна послухати лише по 40 секунд від кожної композиції.

Реліз саундтрека заплановано на 20 листопада. Крім того, видавець представив другу добірку прев'ю під назвою Extra Edition, що складається з ігрових мелодій. Ця частина саундтрека буде доступна тільки в цифровому форматі. Extra Edition містить мелодії, які доповнюють основну музичну палітру гри, створюючи ще глибшу атмосферу жаху і таємничості.

Silent Hill 2 Remake вийде 8 жовтня на ПК і Playstation 5. Власники Deluxe видання отримають доступ до гри на два дні раніше.

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