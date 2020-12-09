Щорічна церемонія, яка відзначає досягнення в індустрії комп'ютерних ігор пройде в ніч з 10 на 11 грудня.

Режисер Крістофер Нолан, який зняв такі стрічки як" Тенет" та "Інтерстеллар" з'явиться на церемонії The Game Awards 2020. Він представить переможця в одній з номінацій. Захід пройде в ніч з 10 на 11 грудня.

Про це в Твіттері повідомив організатор The Game Awards Джефф Кілі.

Знаменитий режисер буде не єдиним зірковим гостем церемонії. Інші номінації представлять Галь Гадот ("Чудо-жінка"), Брі Ларсон ("Капітан Марвел") і Том Холланд ("Людина-павук: Повернення додому"). На сцені виступить Едді Веддер – вокаліст гурту Pearl Jam.

Шоу пройде в Голлівуді і його можна буде подивитися на безкоштовній онлайн-трансляції на сайті TGA.

Номінанти The Game Awards 2020

Раніше Джефф Кілі представив шорт-лист номінантів премії. Екшн The Last of Us Part II представлений в 9 категоріях. За ним йде Hades, яка отримала 8 номінацій. А закриває трійку лідерів Ghost of Tsushima, у якої 7 номінацій.

Крім того, вчора на сайті The Game Awards завершилося голосування Player's Voice. У цій номінації геймери обирали найкращу гру 2020 року. Нею стала – Ghost of Tsushima.

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Автор: Сергій Коршунов