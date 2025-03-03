Журналісти сходяться на думці, що гра поєднує в собі захопливий сюжет, красивий світ і глибоку бойову систему.

Журналісти поділилися першими враженнями про Clair Obscur: Expedition 33, прийдешню RPG від Sandfall Interactive. Гра привертає увагу незвичним сетингом і глибокою бойовою системою, хоча й викликає деякі питання щодо дослідження світу.

Sandfall Interactive створила гру з унікальною атмосферою і захоплюючою історією. Гравці вирушають у подорож у ролі членів експедиції, які намагаються зупинити загадкову Художницю, яка щороку прирікає на смерть людей певного віку.

Журналісти відзначають, що світ Clair Obscur: Expedition 33 вражає своєю красою. Локації, від ефірного лісу до підводного, але розташованого на суші, коралового рифу, виконані з високим рівнем деталізації.

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Однак, на думку Eurogamer, дослідження цих локацій затьмарюється відсутністю карти і надмірним ефектом розмиття руху. IGN же порівнює лінійність гри з Final Fantasy X, підкреслюючи, що це не відкритий світ, але кожен рівень опрацьований до дрібниць.

Бойова система Clair Obscur: Expedition 33 заслуговує на особливу увагу. Вона поєднує покрокові бої з елементами екшену, вимагаючи від гравців не тільки стратегічного планування, а й моментальної реакції. Кожен персонаж має унікальні здібності та стиль бою, що відкриває широкі можливості для тактичних комбінацій. Eurogamer зазначає, що битви динамічні та захопливі, а IGN підкреслює глибину системи, знову ж таки порівнюючи її з Final Fantasy X.

Система розвитку персонажів також пропонує цікаві можливості. Гравці можуть екіпірувати "пікто" і "люміни", які дають різні бонуси та ефекти. Це дає змогу створювати унікальні комбінації та стратегії, адаптуючи персонажів під свій стиль гри.

Обидва видання сходяться на думці, що Clair Obscur: Expedition 33 має великий потенціал. Гра поєднує в собі захопливий сюжет, красивий світ і глибоку бойову систему. Однак, деякі аспекти, як-от навігація і дослідження світу, потребують доопрацювання.

Реліз Clair Obscur: Expedition 33 заплановано на 24 квітня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series, зокрема за передплатою Xbox Game Pass.

Раніше ми розповідали про системні вимоги Clair Obscur: Expedition 33. Гра не вимагає багато чого і працюватиме навіть на відеокарті GTX 1070 Ti.

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