Акція на честь п'ятиріччя франшизи закінчиться 11 серпня о 20:00 за Києвом.

У магазині цифрової дистрибуції Steam стартували безкоштовні вихідні для збірки кулінарних аркадних ігор Overcooked! All You Can Eat. Акція присвячена п'ятиріччю франшизи, і закінчиться 11 серпня о 20:00 за київським часом.

Зіграти безкоштовно в Overcooked! All You Can Eat можна на сторінці гри в Steam.

Також на честь ювілею збірка, як і інші ігри серії отримала знижки:

Overcooked – 51 грн (знижка 80%);

Overcooked! 2 – 142 грн (знижка 66%);

Overcooked! All You Can Eat – 308 грн (знижка 40%).

Знижені ціни на всі ігри франшизи протримаються до 13 серпня.

Нагадаємо, що Overcooked! All You Can Eat вийшла 21 березня 2021 року. Це переосмислення перших двох частин серії. Обидві гри зі збірки тепер працюють у 4K та 60 FPS, в них понад 200 рівнів і понад 80 шеф-кухарів, а також багатокористувацький онлайн-режим.

Основа гри залишилася тією, що й раніше – потрібно вчасно готувати страви, щоб клієнти не уходили з ресторану. Завдання ускладнюється безліччю незвичайних перешкод на аренах, і важкими випробуваннями.

І перша, і друга частина Overcooked отримала визнання у гравців.

