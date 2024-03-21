Співзасновник Riot Games Марк Мерілл заявив, що після довгих роздумів проект перезапустили.

У Riot Games розповіли, на якій стадії зараз нова MMO у світі League of Legends, яку анонсували ще у 2020 році. Чутки про можливе створення подібної гри ходили ще з 2015 року.

Співзасновник Riot Games Марк Мерілл написав у соцмережі X ( колишній Twitter), що проект перезапустили і робота над ним вже стартувала.

"Після довгих роздумів та обговорень якийсь час тому ми вирішили змінити напрямок розвитку проекту. Це рішення далося нам нелегко, але воно було необхідне. Початкове бачення не надто відрізнялося від того, у що ви можете грати сьогодні. Ми не віримо, що ви хочете отримати MMO гру, в яку вже грали, в оболонці Runeterra; щоб по-справжньому реалізувати потенціал Runeterra та виправдати неймовірно високі очікування гравців у всьому світі, нам потрібно зробити щось, що дійсно відчуватиметься як значна еволюція жанру", - наголосив він.

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За словами Мерілла, до команди увійшли розробники ветерани та "пристрасні гравці у ММО". Вони дуже мотивовані і хочуть подолати це величезне завдання.

"Ми почали закладати основу для такого повороту нещодавно, і за останній рік під керівництвом Віджа Тхаккара ми створили ключові елементи технічного фундаменту для створення такої амбітної гри, про яку говоримо. Ми вдячні Віджаю за його лідерство та за те, що в майбутньому він входитиме до команди керівництва гри, обіймаючи посаду технічного директора", - розповів співзасновник Riot Games.

Однак він визнав, що попри увесь згаданий позитив, перезапуск проекту означає потужний його відкат назад, а тому готову гру ми можемо побачити ще дуже не скоро.

"Перезапуск нашого шляху розвитку також означає, що ми "сидітимемо в темряві" протягом тривалого часу - можливо, кілька років. Це мовчання допоможе команді зосередитись на неймовірному обсязі майбутньої роботи. Ми розуміємо хвилювання та передчуття, що супроводжують появу нової інформації, але ми просимо вас довіритися цій спокійній фазі", - підсумував Мерілл.

На щастя, планета Runeterra, на якій живуть персонажі League of Legends, має дуже розширену історію, а тому до послуг студії значний обсяг матеріалу, від якого можна відштовхуватись. Крім того, до уваги можна взяти Безодню та Світ духів.

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