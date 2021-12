Гра непогана, але не для всіх.

За мотивами популярної MOBA League of Legends випустили вже дві одиночні гри. Перша — це тактична RPG Ruined King: A League of Legends Story, про яку ми вже розповідали в окремому матеріалі. Проект вийшов добротним і здатний доставити чимало задоволення. А ось друга гра називається Hextech Mayhem: A League of Legends Story і являє собою музичний раннер. Її якість вийшла дискусійною відразу з кількох причин. Детальніше про них і загальні враження від гри УНІАН розповів в матеріалі нижче.

Переполох у великому місті

Сюжет Hextech Mayhem укладається в кілька рядків. Любитель бомб і вибухів Зіггс вирішив влаштувати в місті прогресу Пілтовері справжній хаос. І навіть не питайте чому — гра цього не пояснює. Користувачам доведеться задовольнятися любов'ю головного героя до руйнувань. Протагоністу намагаються перешкодити стражники і Хеймердінгер — вчений, у якого Зіггс раніше працював помічником. Історія, якщо її взагалі можна так назвати, подається в чотирьох заставках і майже повністю присвячена суперечкам між двома згаданими персонажами. Якщо хтось не знає, то їх конфлікт узятий з League of Legends, де Зіггс і Хеймердінгер виступають чемпіонами.

Шукати сюжет в Hextech Mayhem марно, тому переходимо до геймплею. У проекті реалізовано 36 стандартних рівнів і три битви з босом. І я не дарма використав однину, адже головним ворогом завжди буде Хеймердінгер, просто з різними бойовими механізмами. Локації потрібно проходити зліва направо, рухаючись в такт мелодії. Підказки на екрані допомагають зрозуміти, коли і яку клавішу потрібно натискати.

У грі є всього три дії — кидок бомби, стрибок в повітря і падіння на землю. Спочатку кожна з них виконується в стандартному режимі. Коли настає момент, гравець повинен натиснути відповідну клавішу. Допускаються лише мілісекундні відхилення, так як Hextech Mayhem дуже строго відноситься до таймінгів. Це не можна назвати недоліком, але користувачам краще тримати в голові, що поблажки не передбачені.

При подальшому проходженні з'являються нові типи команд. Наприклад, дії, які вимагають більш швидкого натискання на кнопку. Вони вклинюються між тактами біта і перевіряють реакцію на міцність. А ще гравцям знадобиться затискати клавіші на певний час і здійснювати сальто за допомогою багаторазового використання кнопки стрибка.

Hextech Mayhem намагається розвивати механіки протягом усього проходження, за що її варто похвалити. Вона також вміло комбінує нові геймплейні елементи зі старими і радує різноманітністю мелодій. Битви з Хеймердінгером теж вийшли непоганими, так як змушують перебудуватися під незвичайний ритм і стежити за здоров'ям Зіггса. Ці забіги можна провалити, якщо не встигати натискати потрібні клавіші. Візуальний стиль в проекті простенький, але в цілому він виглядає приємно, як для раннера.

Вибух з присмаком пшику

Тепер переходимо до спірних моментів. Під час забігів по рівням Зіггс збирає шестерні. Жовті відкривають доступ до нових локацій, сині дозволяють спорудити механізми для битв з Хеймердінгером, а білі відкривають альтернативні образи. Приблизно в середині проходження крива складності починає різко зростати, що призводить до неприємностей. Виникають труднощі з просуванням вперед, так як не вистачає згаданої валюти.

Гравцям без музичного слуху доведеться багато разів проходити рівні в спробах вибити ще десяток шестерень. А іноді виникає потреба відправитися на більш ранні локації, щоб ще раз їх "пропилососити". Через це гра здається розтягнутою, хоча на ділі вона проходиться за п'ять годин навіть з урахуванням проблемного відкриття рівнів. Благо при повторному проходженні початкових етапів користувачі будуть розуміти, наскільки сильно виросли їх навички, і пишатися собою. Це трохи компенсує місцевий грінд.

Ще одна проблема — фрістайл з вибухами. За проходження кожного рівня видається ранг — від заліза до претендента. Щоб отримати найвищу оцінку, недостатньо ідеально зробити всі дії. Потрібно ще слухати мелодію і кидатися бомбами в певні моменти. Без цього вище алмазу піднятися не вдасться.

Рішення вийшло вкрай спірним, адже додаткові кидки бомб часто плутають і збивають з темпу. Та й зрозуміти, коли саме їх потрібно здійснювати, дозволить лише музичний слух. Якщо його немає, то і відмінних результатів в Hextech Mayhem не бачити. Я ось максимум зміг набрати 65% фрістайлу — вище цієї планки мої вуха не дозволяють стрибнути. Звичайно, після першого проходження відкривається режим з усіма підказками. Але ж не кожен захоче повторити свою пригоду в Hextech Mayhem. До решти неоднозначних моментів відносяться:

Система відроджень. Якщо переплутати клавішу або сильно не вкластися в потрібний час, то Зіггс втратить свідомість. Потім з'явиться можливість відродитися за допомогою виконання команди на екрані. Ось тільки при воскресінні гравця закидає вперед, а не назад. Тобто він гарантовано пропустить частину шестерень і вже не зможе претендувати на хороший ранг. І це все через одну помилку. Чому розробники вирішили не давати шанс заново пройти відрізок, на якому користувач програв, мені абсолютно незрозуміло.

Візуальні ефекти. Іноді вони збивають з пантелику і не дають зосередитися. Те ж саме стосується перепадів в мелодії, які відбуваються при ідеальному виконанні десятка команд поспіль. Розробники хотіли якось підбадьорити гравців за їх успіхи, але краще б вони обійшлися множником рахунку.

Покарання за помилки в битвах з босами. На середньому рівні іноді досить провалити дві команди, щоб позбутися 80% здоров'я.

Короткі висновки

В цілому Hextech Mayhem: A League of Legends Story вийшла непоганим музичним раннер. Однак він підходить переважно для досвідчених любителів жанру. Новачків гра дресирує занадто жорсткими методами, через що виникає бажання її закинути. А мотивації тренуватися і вибивати високі ранки толком і немає.

Автор: Назар Степорук