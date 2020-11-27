На Чорну п'ятницю в GOG ціни було знижено на 2,5 тисячі ігор.

У польському сервісі цифрової дистрибуції комп'ютерних ігор почався масштабний розпродаж. В акцію потрапили понад 2,5 тисячі ігор, включаючи легендарну трилогію українських шутерів S.T.A.L.K.E.R. Знижки на деякі тайтли досягають 90%. УНІАН зробив добірку найцікавіших пропозицій.

Розпродаж в GOG:

Hitman: Blood Money – $1,04 (знижка 85%)

Pillars of Eternity: Definitive Edition – $2,99 (знижка 85%)

Hellblade: Senua's Sacrifice – $1,92 (знижка 80%)

Batman: Arkham Knight – $ 4,99 (знижка 75%);

Prey: Digital Deluxe Edition – $ 9,99 (знижка 75%)

XCOM 2 – $ 7,49 (знижка 75%)

S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat – $3,37 (знижка 70%)

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl – $2,25 (знижка 70%)

S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky – $1,86 (знижка 70%)

A Plague Tale: Innocence – $10,19 (знижка 70%)

Відьмак 3: Дике полювання (GOTY Edition) – $5,64 (знижка 70%)

Hollow Knight – $1,48 (знижка 66%)

Tropico 5: Complete Collection – $7,59 (знижка 60%)

Pathologic 2 – $ 7,42 (знижка 55%)

Повний список всіх ігор, комплектів і доповнень можна подивитися в GOG. Також протягом всього розпродажу окремі ігри будуть отримувати додаткові знижки.

Нагадаємо, з нагоди Чорної п'ятниці в інших цифрових магазинах – Steam, Epic Games Store та PlayStation Store – також стартували розпродажі з великими знижками на відеоігри.

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Автор: Сергій Коршунов