Багато хто з колишніх працівників Deck Nine були на премії, але навіть не знали, що гра номінована.

На церемонії нагородження GDC 2025 нова Life Is Strange: Double Exposure отримала премію в номінації "Соціальний вплив". Однак момент вручення виявився вкрай символічним: ніхто не вийшов забрати нагороду.

Причиною стала хвиля звільнень у студії Deck Nine, яка займалася розробкою Double Exposure. Після виходу гри студія пережила кілька скорочень, і більшість співробітників, які працювали над проєктом, були звільнені.

Колишня співробітниця Deck Nine, Елізабет Баллу, у своєму дописі на BlueSky поділилася, що багато розробників були на нагородженні, але навіть не знали про те, що їхня гра номінована: "Це іронічно, що ніхто не прийшов на вручення нагороди, тому що нас усіх звільнили".

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Double Exposure була тепло зустрінута критиками, але мала низку проблем, особливо з вибором наративних рішень для старих персонажів. Після виходу гри продажі виявилися не такими успішними, як очікувалося, що призвело до фінансових втрат і звільнень у студії.

Це вже третє масове скорочення в Deck Nine за два роки, і зараз майбутнє серії Life Is Strange залишається під питанням.

Раніше аналітик із компанії Aldora попереджав, що на ігрову індустрію чекає ще одна масштабна хвиля скорочень найближчими місяцями. Особливо сильно зачепить Playstation, Xbox і NetEase.

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