Ніщо не виправдовує ненависті до людей за те, як вони написали свою гру, зазначає розробник.

До повноцінного релізу Life is Strange: Double Exposure залишається кілька днів, але власники Deluxe Edition, які змогли пограти в перші два епізоди завчасно, вже критикують гру за перероблені характери персонажів першої частини.

Креативний директор Dont Nod і автор оригінальної Life is Strange Мішель Коч виступив на захист розробників із Deck Nine, які зіткнулися з хвилею негативних і навіть ворожих коментарів. У своєму акаунті в Twitter він зазначив, що, хоча сам ще не встиг пограти і не знає, куди саме вони направили історію, "ніщо не виправдовує ненависті до людей за те, як вони написали свою гру".

"Ви можете бути розчаровані, можете бажати інших сюжетних ліній для улюблених персонажів або інших історій, але зрештою творчість - це складний і дуже суб'єктивний процес, і якщо історія Double Exposure вам не до душі, це не стирає того, що ви самі собі уявляли", додав він.

Відео дня

Коли деякі користувачі зазначили, що конструктивна критика має бути припустимою, Коч погодився: "Конструктивна критика і цивілізована незгода - це добре". Однак він підкреслив, що говорить про жорстокі повідомлення і переслідування, з якими зіткнулися розробники.

Мішель поділився, що знає, як це - стикатися з ненавистю. "Коли ми оголосили про Шона та Даніеля (головних героїв Life is Strange 2 - прим. ред), ми теж отримали свою частку токсичності через те, що не повернули Макс і Хлою"

Креативний директор також визнав, що, ймовірно, вони б написали історію інакше: "Судячи з того, що я читав, думаю, ми б не стали писати так само. Але я відчував те ж саме з коміксами і Before the Storm, і якось прийняв це. Упевнений, коли пройду всю гру, я не впізнаю своїх персонажів, але це неминуче з іншими авторами".

Реліз Life is Strange: Double Exposure заплановано на 29 жовтня, але власники Deluxe Edition вже можуть пройти перші два епізоди. Наразі в Steam у гри 81% позитивних відгуків.

Раніше ми розповідали, що автор серії Ori висловив думку, чому AAA-ігри вмирають. На думку розробника, ігрова індустрія зараз перебуває в занепаді через комерціалізацію продуктів.

Вас також можуть зацікавити новини: