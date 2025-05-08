Реліз гри відбудеться 8 серпня на Xbox Series X|S, PS5 і ПК.

Видавництво 2K Games представило перший геймплейний трейлер Mafia The Old Country. Нагадаємо, це нова гра за культовою кримінальною серією, яка вийде на всіх актуальних платформах.

Mafia: The Old Country стане приквелом основної трилогії та розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії на початку XX століття. Гра буде повністю одиночною, без будь-яких онлайн-елементів. Автори обіцяють справжній реалізм і багатий сюжет, якими славиться серія Mafia.

У деяких сценах гра нагадує Red Dead Redemption 2: доведеться багато скакати на конях і брати участь у типових для вестерна перестрілках. Проте, перегони тут теж є – і вони не обмежуються одними лише автомобілями. У трейлері також можна побачити рукопашні сутички, бій на ножах і елементи прихованого проходження.

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Одночасно з публікацією трейлера 2K Games відкрила попередні замовлення – і ціна гри відносно невисока. За стандартне видання видавець просить 50 доларів, за делюкс – 60 доларів. Реліз гри відбудеться 8 серпня на Xbox Series X|S, PS5 і ПК.

Додатковим стимулом для українських гравців буде те, що одразу на релізі гра отримає офіційну українську локалізацію. Вона буде присутня у формі субтитрів й інтерфейсу.

Раніше в мережі з'явилися перші огляди Death Stranding 2 від Кодзіми. Загальний тон журналістів: сиквел перевершує першу частину практично за всіма показниками, а геймплейно гра більше нагадує MGS 5.

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