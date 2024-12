Сюжет гри розповість про становлення організованої злочинності на Сицилії.

Сьогодні вночі на The Game Awards 2024 показали новий трейлер Mafia: The Old Country (який також успішно злили в мережу за день до премії). Розробники гри з Hangar 13 поділилися подробицями розробки, і трохи розповіли про нові фішки, які варто очікувати в грі.

Геймдиректор гри Алекс Кокс дав інтерв'ю виданню Xbox Wire. Розробник розповів, що The Old Country стане першою грою в серії, основні дії якої розгортаються не в США. Сюжет розповість про становлення мафіозної сім'ї Торрісі на Сицилії на початку 20-го століття. Гра досліджує тему зародження феномена мафії в італійській культурі.

Такий незвичайний сеттинг дав змогу команді реалізувати абсолютно нові для серії механіки, на кшталт поїздок на конях або дуелей на ножах, ділиться Кокс.

Перш ніж приступати до створення віртуальної Сицилії, непогано було б побувати на справжньому острові, подумали в Hangar 13, і заручившись підтримкою місцевої команди розробників ігор, а також експертів в історії регіону, творці провели свої дослідження:

"Ми б не стали робити цю гру, якби не відчували, що можемо віддати належне обстановці, тому насамперед ми самі відвідали Сицилію, щоб увібрати її пам'ятки та звуки й дізнатися про острів і його культуру з перших рук".

Кокс ділиться, що найбільшою складністю, пов'язаною з обраним сетингом, була реалізація перестрілок. Розробники хотіли зробити сутички більш тактичними, ніж у минулих частинах серії, і для цього досконально вивчили традиційну для сицилійської мафії зброю тих років, на кшталт рушниці лупара або викидних стилетів.

Серія Mafia завжди славилася детальним опрацюванням машин обраної епохи, цього разу перед командою постало ще складніше завдання. Мало того, що в грі потрібно передати відчуття керування найпершими автомобілями в історії, так ще й розробникам потрібно вперше реалізувати керування не тільки машиною, а й конем: "У кожній грі серії Mafia достовірно відтворено транспортні засоби своєї епохи, але ще ніколи гравець не їздив верхи на коні! Гнати галопом сицилійською сільською місцевістю дарує неймовірне відчуття свободи".

Реліз Mafia: The Old Country заплановано на літо 2025 року. Гра вийде на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

