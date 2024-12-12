Повну версію трейлера покажуть завтра на The Game Awards 2024.

У мережу витік фрагмент трейлера Mafia: The Old Country з датою виходу. Нагадаємо, це нова гра в культовій кримінальній серії, яка вийде на всіх актуальних платформах.

Відеоролик триває всього 15 секунд, але в ньому можна розгледіти персонажів, погоні на конях і перестрілки. Пограти можна буде відносно скоро – прем'єра запланована на літо 2025 року, попередні замовлення мають стартувати вже завтра.

Повноцінна презентація четвертої "Мафії" відбудеться вже сьогодні вночі, на виставці The Game Awards 2024. Трансляція стартує о 2:30 за Києвом.

Mafia: The Old Country вийде влітку 2025 року – трейлер

З того, що нам уже відомо, Mafia: The Old Country стане приквелом для випущених раніше ігор і розповість про становлення кримінальної сім'ї на Сицилії 1900-х років. Творці обіцяють "справжній реалізм" і "багатий сюжет", якими славиться франшиза Mafia.

У ранніх витоках йшлося, що четверта "Мафія" розповість історію Енніо Сальєрі. Це той самий глава мафіозної сім'ї, на якого працював Томас у першій частині. На відміну від спірної Mafia 3, The Old Country буде більш лінійною – у дусі перших двох частин.

Інсайдери кажуть, що на прийдешній The Game Awards 2024будещонайменше два анонси, від яких глядачі "знепритомніють". З чуток, одним із цих анонсів є Half-Life 3. Також можуть показати новий трейлер GTA 6.

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