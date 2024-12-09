Захід відбудеться в ніч на 13 грудня.

Організатори "відеоігрового Оскара" The Game Awards представили "хайп-трейлер" цьогорічної конференції.

У відео показали фрагменти найпомітніших проєктів ігрової індустрії цього року: Silent Hill 2 Remake, Dragon Age: The Veilguard, Life is Strange: Double Exposure. Також не забули і про кіно, у трейлері раз у раз миготять кадри з "Аркейн" і екранізації Fallout.

Але, звісно, найцікавіше - це майбутні ігри, у промо можна помітити кадри з Death Stranding 2 і GTA 6, найімовірніше, їх показують у рамках номінації "Найочікуваніша гра року". Це не означає, що трейлери цих ігор покажуть на конференції, хоча і у випадку з сиквелом Death Stranding це більш ніж імовірно. Чого не скажеш про GTA 6, Rockstar не возить свої ігри по виставках.

Відео дня

Також пройшлися і по інших іграх цього року: Black Myth Wukong, Hellblade 2, Astro Bot та інших.

The Game Awards 2024 відбудеться в ніч із 12 на 13 грудня о 2:30 за київським часом. Ведучим виступить беззмінний Джефф Кілі (трейлер монтував теж він, до речі). Також серед запрошених зірок заявлено Хідео Кодзіму, Аарона Пола, Сема Лейка, Лору Бейлі, а також Статлера і Волдорфа з "Маппет-шоу".

Раніше ми розповідали, що Хідео Кодзіма двічі заснув поки грав у Death Stranding 2.

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