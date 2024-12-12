Днями Джейсон Шрайер, один із найавторитетніших інсайдерів індустрії відеоігор, повідомив, що на прийдешній церемонії The Game Awards 2024 буде щонайменше два анонси, від яких глядачі "знепритомніють". З чуток, одним із цих анонсів є Half-Life 3.
Про це повідомляють відразу кілька джерел. Наприклад, колишній співробітник Apple Німа Зейгхамі, який зараз працює в компанії Infinite Reality (VR-технології) теж чув таку інформацію. За його словами, Гейб Ньюелл особисто анонсує гру зі сцени.
Інші джерела вважають, що йдеться не про гру, а про нову VR-гарнітуру від Valve.
Зазначимо, що останніми місяцями в мережі дедалі частіше з'являлися новини про те, що Valve дійсно працює над новою повноцінною Half-Life і "більше не приховує цього". За деякими даними, робота над грою розпочалася одразу після релізу Half-Life: Alyx, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен.
Якщо вірити останнім чуткам, у Half-Life 3 буде генерація рівнів та інноваційний рівень взаємодії з навколишнім середовищем. Сама ж гра відійде від лінійного оповідання і запропонує гравцям більш відкритий і нелінійний геймплей.
У будь-якому разі чекати залишилося недовго: The Game Award 2024 відбудеться завтра, 13 грудня, о 02:30 за київським часом. Уже достовірно відомо, що на шоу покажуть нові Mafia і Borderlands.
2024-й вийшов багатим на релізи. Але наступний рік обіцяє порвати всі рейтинги та рекорди. Що говорити, якщо в одному тільки лютому виходять Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, CIV 7 і Avowed. А восени має вийти ГТА 6.