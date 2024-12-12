Нібито Гейб Ньюелл особисто анонсує гру зі сцени.

Днями Джейсон Шрайер, один із найавторитетніших інсайдерів індустрії відеоігор, повідомив, що на прийдешній церемонії The Game Awards 2024 буде щонайменше два анонси, від яких глядачі "знепритомніють". З чуток, одним із цих анонсів є Half-Life 3.

Про це повідомляють відразу кілька джерел. Наприклад, колишній співробітник Apple Німа Зейгхамі, який зараз працює в компанії Infinite Reality (VR-технології) теж чув таку інформацію. За його словами, Гейб Ньюелл особисто анонсує гру зі сцени.

Інші джерела вважають, що йдеться не про гру, а про нову VR-гарнітуру від Valve.

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Зазначимо, що останніми місяцями в мережі дедалі частіше з'являлися новини про те, що Valve дійсно працює над новою повноцінною Half-Life і "більше не приховує цього". За деякими даними, робота над грою розпочалася одразу після релізу Half-Life: Alyx, а головним героєм знову виступить Гордон Фрімен.

Якщо вірити останнім чуткам, у Half-Life 3 буде генерація рівнів та інноваційний рівень взаємодії з навколишнім середовищем. Сама ж гра відійде від лінійного оповідання і запропонує гравцям більш відкритий і нелінійний геймплей.

У будь-якому разі чекати залишилося недовго: The Game Award 2024 відбудеться завтра, 13 грудня, о 02:30 за київським часом. Уже достовірно відомо, що на шоу покажуть нові Mafia і Borderlands.

2024-й вийшов багатим на релізи. Але наступний рік обіцяє порвати всі рейтинги та рекорди. Що говорити, якщо в одному тільки лютому виходять Monster Hunter Wilds, Kingdom Come: Deliverance II, Assassin's Creed Shadows, CIV 7 і Avowed. А восени має вийти ГТА 6.

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