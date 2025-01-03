Black Myth: Wukong перемогла на користувацькому голосуванні в Steam / Фото - Valve

У Steam закінчилося користувацьке голосування за найкращі ігри 2024 року на думку гравців. Головну нагороду "Гра року" забрав найуспішніший китайський проєкт минулого року Black Myth: Wukong. Натомість звання найкращої гри у віртуальній реальності забрав спін-офф Metro: Awakening.

Гра року

  • Black Myth: Wukong
  • Warhammer 40,000: Space Marine II
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • Balatro
  • Helldivers 2

Гра року у віртуальній реальності

  • Metro Awakening
  • Blade and Sorcery
  • Davigo
  • Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
  • Maestro

Улюблене дитя (найкраща контентна підтримка)

  • Elden Ring
  • Dota 2
  • No Man's Sky
  • Stardew Valley
  • Baldur's Gate 3

Найкраща гра на Steam Deck

  • God of War: Ragnarök
  • Hades II
  • Warhammer 40,000: Rogue Trader
  • Deep Rock Galactic: Survivor
  • Balatro

Друг пізнається в грі (найкращий мультиплеєр)

  • Helldivers 2
  • Satisfactory
  • Sons of the Forest
  • Palworld
  • Warhammer 40,000: Space Marine II

Видатний візуальний стиль

  • Silent Hill 2 Remake
  • Hades II
  • Nine Sols
  • Neva
  • Metaphor: ReFantazio

Найбільш інноваційний геймплей

  • Liar's Bar
  • Satisfactory
  • Helldivers 2
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
  • Balatro

Найкраща гра, яка вам не дається

  • Black Myth: Wukong
  • Tekken 8
  • Dragon Ball: Sparking! ZERO
  • THE FINALS
  • Ghost of Tsushima

Найкращий саундтрек

  • Red Dead Redemption
  • Frostpunk 2
  • Ремейк Silent Hill 2
  • Fate/stay night REMASTERED
  • Horizon Forbidden West

Найкраща гра з видатним сюжетом

  • Black Myth: Wukong
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
  • Ghost of Tsushima
  • Mouthwashing
  • Final Fantasy XVI

Влаштуйтеся зручніше (найбільш розслаблююча гра)

  • Farming Simulator 25
  • House Flipper 2
  • Tiny Glade
  • TCG Card Shop Simulator
  • Webfishing

Раніше ми розповідали, що порт Black Myth: Wukong на Xbox затримується через технічні обмеження Xbox Series S.

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