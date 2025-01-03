У Steam закінчилося користувацьке голосування за найкращі ігри 2024 року на думку гравців. Головну нагороду "Гра року" забрав найуспішніший китайський проєкт минулого року Black Myth: Wukong. Натомість звання найкращої гри у віртуальній реальності забрав спін-офф Metro: Awakening.
Гра року
- Black Myth: Wukong
- Warhammer 40,000: Space Marine II
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
- Balatro
- Helldivers 2
Гра року у віртуальній реальності
- Metro Awakening
- Blade and Sorcery
- Davigo
- Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2
- Maestro
Улюблене дитя (найкраща контентна підтримка)
- Elden Ring
- Dota 2
- No Man's Sky
- Stardew Valley
- Baldur's Gate 3
Найкраща гра на Steam Deck
- God of War: Ragnarök
- Hades II
- Warhammer 40,000: Rogue Trader
- Deep Rock Galactic: Survivor
- Balatro
Друг пізнається в грі (найкращий мультиплеєр)
- Helldivers 2
- Satisfactory
- Sons of the Forest
- Palworld
- Warhammer 40,000: Space Marine II
Видатний візуальний стиль
- Silent Hill 2 Remake
- Hades II
- Nine Sols
- Neva
- Metaphor: ReFantazio
Найбільш інноваційний геймплей
- Liar's Bar
- Satisfactory
- Helldivers 2
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
- Balatro
Найкраща гра, яка вам не дається
- Black Myth: Wukong
- Tekken 8
- Dragon Ball: Sparking! ZERO
- THE FINALS
- Ghost of Tsushima
Найкращий саундтрек
- Red Dead Redemption
- Frostpunk 2
- Ремейк Silent Hill 2
- Fate/stay night REMASTERED
- Horizon Forbidden West
Найкраща гра з видатним сюжетом
- Black Myth: Wukong
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля
- Ghost of Tsushima
- Mouthwashing
- Final Fantasy XVI
Влаштуйтеся зручніше (найбільш розслаблююча гра)
- Farming Simulator 25
- House Flipper 2
- Tiny Glade
- TCG Card Shop Simulator
- Webfishing
Раніше ми розповідали, що порт Black Myth: Wukong на Xbox затримується через технічні обмеження Xbox Series S.