Анонс відбувся понад чотири роки тому, але гра все ще перебуває на стадії препродакшена.

Схоже, на новий Mass Effect доведеться чекати ще досить довго. Майкл Гембл, виконавчий продюсер BioWare і керівник розробки майбутньої гри, прояснив у соцмережі X статус проєкту, відповідаючи на повідомлення одного з фанатів.

За його словами, гра все ще перебуває на етапі препродакшена. Нагадаємо, що анонс гри відбувся ще 2020 року – тоді BioWare показала короткий тизер-трейлер. Про саму гру, як і раніше, майже нічого не відомо.

Найоптимістичніші прогнози припускають, що наступний Mass Effect не варто чекати раніше 2028 року. Поточна політика BioWare полягає в тому, щоб робити гру "одну за раз".

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Якщо припустити, що реліз нової частини відбудеться у 2028 році, то перерва між виходом Mass Effect Andromeda і наступною частиною складе 11 років. Тоді як уся оригінальна трилогія легендарної космоопери свого часу вийшла з часовим проміжком усього в 6 років.

Нагадаємо, наприкінці січня в BioWare відбулися звільнення та ротації кадрів. За даними Bloomberg, команда скоротилася з 200 осіб до менш ніж 100. Зараз ця відносно невелика команда працює над новою частиною Mass Effect.

Тизер-трейлер нової частини Mass Effect

Тим часом фанатам Mass Effect і наукової фантастики варто звернути увагу на Exodus. Це Sci-Fi RPG, над якою працюють ветерани BioWare. Головний герой – мандрівник, який шукає артефакти вимерлої цивілізації. Гравцям належить подорожувати із супутниками, з якими, звісно ж, можна вибудовувати стосунки.

Раніше ми розповідали, що сатирична пародія на GTA 6, яку видалили з Playstation Store, тепер виходить у Steam.

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