Саме Кутна-Гора стала однією з головних локацій у грі.

Під час нещодавнього візиту уряду Чехії до Кутна-Гори мер міста Лукаш Сейферт подарував прем'єр-міністру Петру Фіале колекційне видання Kingdom Come: Deliverance 2.

Про це з гордістю повідомили розробники з Warhorse Studios у себе в X ( колишній Twitter). За словами компанії, супроводжуючі міністра із заздрістю аплодували:

"Ми неймовірно пишаємося тим, що нашу гру представлено на такому рівні, і вдячні за підтримку та визнання в чеському суспільстві".

Колекційне видання містить тканинну карту, декоративний кинджал, фігурку головного героя на коні, емальовані значки, стилізований лист і набір колекційних карт у вигляді середньовічного рукопису.

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Цей випадок багатьом нагадав схожу ситуацію з 2011 року, коли CD Projekt RED разом із польським урядом передали колекційне видання "Відьмак 2" президенту США Бараку Обамі. До комплекту тоді увійшли фігурка Геральта, набір для гри в кістки, артбук і автографи від команди CDPR.

Раніше ми розповідали, що продажі Kingdom Come: Deliverance 2 вже перевищили позначку в 3 мільйони копій. З моменту релізу минуло рівно 3 місяці.

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