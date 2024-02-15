Поки що немає подробиць та дати випуску, але, схоже, варто орієнтуватися на 2025-2026 рік.

Сьогодні виповнилося п'ять років з дня виходу українського шутера Metro Exodus від української 4А Games. На честь ювілею автори повідомили, що продажі гри за цей час склали 10 млн копій.

Також розробники опублікували "дорожню карту" всієї франшизи Metro, де ще раз підтвердили, що наступна частина основної серії знаходиться в розробці. Вона "повернеться, коли буде готова".

Подробиць про гру і дати виходу поки немає. Судячи з календаря, на випуск нової повноцінної частини Metro цього року можна не розраховувати: розмите число не дуже-то нагадує цифру 4. Найімовірніше, гра з'явиться в 2025 чи 2026 році.

Як відомо, раніше цього місяця була анонсована нова гра Metro з підзаголовком Awakening, яка буде VR-спін-оффом серії, і вийде ексклюзивно для пристроїв віртуальної реальності. Її розробкою займається студія Vertigo Games.

У мережі вже давно ходять чутки про розробку наступної повноцінної частини Metro. На певному етапі в планах студії був неназваний "космічний шутер", але очевидно, від цієї ідеї давно відмовилися на користь успішних ігор за мотивами всесвіту Metro. А після початку війни 4А Games переосмислила сюжет наступної частини франшизи.

У 2023-му тому Хендерсон, один з головних ігрових інсайдерів, розповідав про Metro 4. За його словами, проєкт знаходиться на такій стадії розробки, коли гру можна пройти від початку до кінця. А геймплей буде класичним для цієї серії: гравцям доведеться стелсити, крафтити та збирати ресурси.

Коротко про Metro Exodus

Третя і на сьогодні остання частина серії шутерів від першої особи, створена українською студією 4А Games за мотивами романів Дмитра Глухівського. Дія гри відбувається в недалекому майбутньому на території Росії, яка була зруйнована внаслідок ядерної війни.

Головний герой Артем, з групою вцілілих відправляється в подорож з метрополітену Москви на модифікованому поїзді "Аврора" і їде далеко на схід у пошуках нового місця для життя.

Exodus вийшов 15 лютого 2019 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4. Всім власникам оригінальної гри доступний безкоштовний "некстген"-апгрейд.

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