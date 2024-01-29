Якщо вірити чуткам, цього тижня має відбутися івент State of Play, в рамках якої буде анонсована Metro Awakening.

У мережі давно ходять чутки про розробку нової гри серії Metro. Остання частина Metro Exodus вийшла майже 5 років тому. Тривалий час українська студія 4А Games зберігала мовчання і не відвідувала ігрових заходів, а після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році була змушена переосмислити історію наступної частини франшизи.

Якщо вірити свіжій інформації, нова Metro вийде під назвою Metro Awakening – це буде гра для VR-пристроїв, яку нібито мають анонсувати вже цього тижня. Йдеться про PlayStation State of Play, яка запланована на 31 січня.

Також повинні показати, серед іншого, Death Stranding 2, ремейк Silent Hill 2 і перевидання Until Dawn для ПК і PS5. Плюс, варто чекати "великих" новин щодо Judas, нової гри від автора Bioshock.

Але повернемося до Metro. Торік Том Хендерсон, один з найнадійніших інсайдерів в ігровій індустрії, розповідав про Metro 4, яку на той момент можна було пройти від початку і до кінця. Ніяких згадок VR в матеріалі не було, але геймплей гри, за даними інсайдера, створено за канонами попередніх частин і включає перестрілки, елементи скритності, поліпшення зброї, збір ресурсів та інше.

Таким чином, поки не до кінця зрозуміло, про яку саме частину Metro йдеться. Цілком можливо, що 4А Games робить відразу дві частини: одну для VR (спін-офф основної франшизи), а іншу – для ПК і консолей (продовження історії Артема).

Про Metro Exodus

Metro Exodus – це третя і на сьогодні остання частина серії шутерів від першої особи, створена українською студією 4А Games за мотивами романів Дмитра Глуховського. Дія гри відбувається в недалекому майбутньому на території Росії, яка була зруйнована внаслідок ядерної війни.

Головний герой Артем з групою вцілілих відправляється в подорож з метрополітену Москви на модифікованому поїзді "Аврора" і їде далеко на схід у пошуках нового місця для життя.

Exodus вийшов 15 лютого 2019 року на ПК, Xbox One та PlayStation 4. Всім власникам оригінальної гри доступний безкоштовний "некстген"-апгрейд.

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