Заборона набуде чинності вже в найближчі тижні.

Microsoft планує повністю заборонити використання неліцензованих контролерів, гарнітур та клавіатур сторонніх виробників на консолях Xbox. Заборона набуде чинності вже 12 листопада цього року.

Користувачів Xbox вже стали отримувати відповідні повідомлення з помилкою 0x82d60002, передає видання Windows Central. Microsoft радить повернути аксесуар і натомість звернутися до списку дозволених продуктів на своєму веб-сайті.

За даними джерела, блокування несертифікованих аксесуарів пов'язане з розширенням програми Microsoft затверджених бездротових контролерів Xbox від сторонніх виробників. Такі гнймпади напевно будуть коштувати дорожче, зате гарантована їх повна сумісність з консолями.

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Поки незрозуміло, скільки існуючих аксесуарів Xbox торкнеться цієї проблеми. Наприклад, продукти Cronus та XIM дозволяють користувачам імітувати мишу й клавіатуру як геймпад Xbox, а також використовувати макроси. Ця функціональність дає їм перевагу в шутерах типу Call of Duty, але водночас вони використовуються гравцями з обмеженими можливостями.

При цьому сторонні контролери інколи дійсно краще тих, що випускає Microsoft, та надають перевагу в іграх завдяки зручнішому розташуваннюю кнопок або наявності додаткових кнопок і джойстиків.

Зауважимо, що подібні обмеження застосовує Sony для PlayStation 4 та 5. Тож виробники контролерів, які раніше не платили роялті, тепер почнуть це робити.

Нагадаємо, раніше в цьому місяці Microsoft після майже двох років судових розглядів з Sony і регуляторами офіційно закрила найбільшу в історії ігрової індустрії угоду і купила Activision Blizzard за $68.7 млрд.

Тепер Microsoft належать легендарні ігрові франшизи Call of Duty, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch та інші, а більшість нових тайтлів почнуть додавати в підписку Game Pass в день релізу.

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