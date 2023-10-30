Microsoft планує повністю заборонити використання неліцензованих контролерів, гарнітур та клавіатур сторонніх виробників на консолях Xbox. Заборона набуде чинності вже 12 листопада цього року.
Користувачів Xbox вже стали отримувати відповідні повідомлення з помилкою 0x82d60002, передає видання Windows Central. Microsoft радить повернути аксесуар і натомість звернутися до списку дозволених продуктів на своєму веб-сайті.
За даними джерела, блокування несертифікованих аксесуарів пов'язане з розширенням програми Microsoft затверджених бездротових контролерів Xbox від сторонніх виробників. Такі гнймпади напевно будуть коштувати дорожче, зате гарантована їх повна сумісність з консолями.
Поки незрозуміло, скільки існуючих аксесуарів Xbox торкнеться цієї проблеми. Наприклад, продукти Cronus та XIM дозволяють користувачам імітувати мишу й клавіатуру як геймпад Xbox, а також використовувати макроси. Ця функціональність дає їм перевагу в шутерах типу Call of Duty, але водночас вони використовуються гравцями з обмеженими можливостями.
При цьому сторонні контролери інколи дійсно краще тих, що випускає Microsoft, та надають перевагу в іграх завдяки зручнішому розташуваннюю кнопок або наявності додаткових кнопок і джойстиків.
Зауважимо, що подібні обмеження застосовує Sony для PlayStation 4 та 5. Тож виробники контролерів, які раніше не платили роялті, тепер почнуть це робити.
Нагадаємо, раніше в цьому місяці Microsoft після майже двох років судових розглядів з Sony і регуляторами офіційно закрила найбільшу в історії ігрової індустрії угоду і купила Activision Blizzard за $68.7 млрд.
Тепер Microsoft належать легендарні ігрові франшизи Call of Duty, StarCraft, Diablo, World of Warcraft, Crash Bandicoot, Overwatch та інші, а більшість нових тайтлів почнуть додавати в підписку Game Pass в день релізу.