Можливо, вийдуть одразу дві гри.

Творець Minecraft Маркус Notch Персон заявив, що готує наступника своєї легендарної гри.

У соціальних мережах він голосно заявив, що анонсує Minecraft 2. Раніше розробник запускав голосування, в якому жанрі йому зробити наступну гру. Серед варіантів була класична пісочниця, яка була б прямим духовним спадкоємцем Minecraft, і Rogue-like від першої особи з елементами Dungeon Crawler.

Переміг відкритий світ, але сам Персон заявив, що він не проти зробити обидві гри, хоч і не знає, яка гра вийде раніше. Утім сам розробник трохи переживає, що якийсь із проєктів виявиться занедбаним, хоч і намагатиметься не допустити цього:

Відео дня

"Мої наміри - бути гранично ясним і чесним у цьому питанні. Духовні спадкоємці, як правило, ну, ви знаєте... зникають. Це трагічно. Це те, чого я боюся для своєї наступної гри, і те, чого я хочу уникнути. То чому б не зробити те, що люди дійсно хочуть і за що готові, як не дивно, дати мені ще більше грошей?"

Також Notch підкреслив, що він глибоко поважає компанію Mojang, яка зараз працює над Minecraft, і в жодному разі не збирається утискати розробників своєю новою грою.

Раніше ми розповідали, що Minecraft став однією з найбільш продаваних ігор у Великій Британії та Японії у 2024 році.

Вас також можуть зацікавити новини: