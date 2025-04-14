Sony вже підвищила ціни на Playstation 5, а Nintendo перенесла запуск попередніх замовлень Switch 2 у США.

Дональд Трамп ухвалив рішення звільнити від нових імпортних мит смартфони, комп'ютери та низку інших електронних пристроїв. Однак ігрові консолі, включно з прийдешньою Nintendo Switch 2, під дію цих заходів не потрапили.

Спочатку передбачалося, що нові мита значно піднімуть вартість всієї споживчої електроніки, особливо через те, що більша частина комплектуючих і саме складання пристроїв здійснюється в Китаї та країнах Південно-Східної Азії.

Nintendo, зі свого боку, ще до введення мит перенесла виробництво Switch 2 до В'єтнаму, прагнучи уникнути обмежень. Однак і на цю країну тепер діє 46-відсотковий імпортний збір. У результаті компанія відклала старт попередніх замовлень консолі в США і Канаді, чекаючи подальшого прояснення ситуації.

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Хоча Трамп тимчасово призупинив зростання деяких мит, чинний тариф у 10% вже зачіпає поставки, а більш жорсткі заходи можуть набути чинності через 90 днів. Аналітики Bloomberg вважають, що поки Nintendo вдасться зберегти ціну Switch 2 на рівні 450 доларів, але це, ймовірно, тимчасово.

Раніше ми розповідали, що Sony підвищила ціни на Playstation 5 у Європі, Великій Британії, Новій Зеландії та Австралії. У середньому вартість консолі збільшилася на 10%.

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