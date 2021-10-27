Ентузіаст включив роздільну здатність 8К і встановив кілька модифікацій.

Автор YouTube-каналу Digital Dreams вже давно покращує ігри за допомогою модів. Він самостійно підбирає фанатські творіння і демонструє, наскільки добре можуть виглядати ті чи інші проекти. Нещодавно блогер зробив Grand Theft Auto V набагато більш реалістичною, а зараз значно підтягнув візуальну складову Assassins Creed Unity.

У свіжому ролику Digital Dreams довів, що гра Ubisoft 2014 року може виглядати не гірше, ніж сучасні блокбастери. Правда, тут варто враховувати одну деталь. Assassins Creed Unity намагалися зробити передовим проектом в плані графіки. Вона повинна була вичавити максимум з PS4 і Xbox One — нового покоління консолей тих часів. Це бажання призвело до численних технічних проблем, але по частині візуальної складової до гри не було ніяких претензій. Навіть без всяких модифікацій Assassins Creed Unity зараз виглядає цілком гідно. Ось чому Digital Dreams вибрав саме її.

Щоб підкреслити графіку в проекті, блогер встановив роздільну здатність 8К. він також збільшив дальність промальовування і відключив туман. Це дозволило детальніше показати локації.

А ще Digital Dreams встановив власну збірку ReShade з шейдером RayTraced Global Illumination від Паскаля Гілчера. Останній імітує один з ефектів трасування променів — глобальне освітлення в реальному часі. Завдяки цьому гра виглядає більш реалістично, хоча іноді сонячні промені здаються занадто яскравими.

Нагадаємо: Assassins Creed Unity вийшла 11 листопада 2014 року на ПК, PS4 і Xbox One.

Автор: Назар Степорук