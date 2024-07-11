Сама ж Bethesda зараз зосереджена на розробці шостої частини серії, але в найближчі п'ять років вона навряд чи вийде.

Відомий модер з каналу Digital Dreams випустив нове відео. Ентузіаст примудрився впровадити в одну з найкращих РПГ всіх часів і народів – Skyrim – більш ніж 3100 модифікацій і трасування променів.

У плані картинки вийшов тайтл практично нового покоління, щось на кшталт ремейка. Модер використовував фанатські творіння, які перетворюють усі графічні аспекти. Серед них – вдосконалений шейдер Complete RT для трасування променів, поліпшене глобальне освітлення, дзеркальне відображення і якість текстур.

Загалом, моди настільки глобальні, що гра здається невпізнанною. Skyrim став підтримувати 4К роздільну здатність з повністю оновленою графікою. Хоча подекуди все ж помітні деякі проблеми з відображеннями, а також "ореол" навколо головного героя і трави, а працює гра значно нижче 60 кадрів на секунду.

Як зазначає сам автор, версію TES: Skyrim із 3100 модами він запускав на ПК із відеокартою RTX 4090, процесором Ryzen 9 7950Х і 32 ГБайт ОЗП. Це означає, що оновлена гра стала дуже важкою і потребуватиме топового заліза. Digital Dreams поділився списком використаних модів тут.

Моддер показав Skyrim із понад 3000 модів і трасуванням променів

Сама ж Bethesda зараз зосереджена на розробці шостої частини серії. Нещодавно з моменту анонсу TES 6, продовження Skyrim, минуло 6 років. Шанси, що шанувальники зможуть пограти в нову частину TES у найближчі п'ять років, дуже мізерні.

Не виключено, що до релізу TES 6 вийде якийсь інший проєкт за всесвітом The Elder Scrolls. Таким може стати ремейк Oblivion, про який часом проскакують чутки. А раніше цього року вийшов The Elder Scroll: Castles – аналог Fallout Shelter для смартфонів.

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