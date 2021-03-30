Слухати музику під час гри зможуть як користувачі PS4, так і власники PS5.

Сьогодні, 30 березня, музичний стрімінговий сервіс Spotify став доступний на консолях PS4 та PS5 в Україні.

Про це прес-служба сервісу повідомила у Твіттері.

"Як і у випадку з PS4, геймери зможуть слухати обрані ними пісні і подкасти, що ідеально підходять для битв із зомбі або пригод у відкритому світі", – заявили представники Spotify.

На PlayStation 4 додаток Spotify доступний в центрі управління, а на PS5 – у вкладці "Музика" в дашборді. Так що включати пісні користувачі тепер можуть, не виходячи з гри.

Цікаво, що в США, Великобританії та інших західних країнах Spotify був доступний на PlayStation 5 з моменту виходу консолі. В Україні ж до сьогоднішнього дня у вкладці "Музика" було повідомлення про те, що в цій країні не підтримуються стрімінгові сервіси.

Нагадаємо, що Spotify – це один з найпопулярніших у світі музичних стрімінгових сервісів, який використовують майже 300 мільйонів користувачів по всьому світу.

У базі сервісу понад 50 мільйонів музичних треків.

Spotify доступний в 92 країнах світу. В Україні музичний сервіс почав працювати з липня 2020 року.

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Автор: Сергій Коршунов