Покупцям запропонують віскі, ром і горілку під брендами різних проектів франшизи.

Французьке видавництво Ubisoft вирішило незвично відсвяткувати 15-річчя своєї найвідомішої ігрової серії — Assassin's Creed. Компанія уклала партнерство з Antheum Studios, щоб випустити брендований алкоголь за мотивами франшизи.

Всього планується створити три напої. Одним з них буде віскі під назвою Assassin's Creed 15th Anniversary Straight Bourbon Whiskey. Воно стане доступним для замовлення вже в поточному місяці. Ще два напої — це ром і горілка. Перший вийде під брендом Assassin's Creed Black Flag, а другу присвятять Assassin's Creed Valhalla.

Antheum Studios працює в сфері колекціонування і має домовленність з винокурнею Tennessee Legend. У роздрібних магазинах останньої і буде продаватися алкоголь. Однак замовити його вдасться і в інтернеті. Пляшка віскі Assassin's Creed 15th Anniversary Straight Bourbon Whiskey об'ємом 750 мілілітрів обійдеться в $69.

Інформація про нові Assassin's Creed

Минулого літа Ubisoft анонсувала Assassin's Creed Infinity. На цей крок компанію підштовхнула публікація редактора Bloomberg Джейсона Шрайєра, в якій він розповів про гру.

За словами журналіста, проект буде платформою, а на його основі планують випускати окремі історії з різними антуражами. Ubisoft цю інформацію не підтвердила, але назвала Infinity "майбутнім серії". Над грою працюють відразу дві внутрішні команди видавництва — з Монреаля і Квебека.

Шрайєр і портал Eurogamer також розповідали про випуск невеликої Assassin's Creed до релізу Infinity. Головним героєм в проекті стане Басім з AC Valhalla, а основний акцент в геймплеї зроблять на стелсі. Гра повинна вийти у березні наступного 2023 року.

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