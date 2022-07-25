Гру планували випустити в лютому, але відклали до травня або червня.

Нова частина Assassin's Creed під кодовою назвою Rift поки офіційно не анонсована. Проте перевірені інсайдери продовжують ділитися інформацією про гру. На цей раз порцію свіжих даних підніс редактор Bloomberg Джейсон Шрайєр, який першим розповів про існування проекту. Журналіст розповів, коли має вийти продовження франшизи.

Репортер опублікував нову замітку про Rift. Створення наступної частини серії довірили підрозділу Ubisoft з Бордо. За словами людини, яка знайома з ситуацією навколо розробки, команда відстала від графіка і попросила більше часу. Видавництво задовольнило цей запит і відклало реліз нової Assassin's Creed.

Раніше гру прагнули випустити в лютому 2023 року. А тепер вихід заплановано на травень або червень. Інформацію Шрайера опосередковано підтверджує останній фінансовий звіт Ubisoft, в якому оголосили про перенесення Avatar: Frontiers of Pandora і "неанонсованої преміальної гри менших масштабів". Друга — це якраз Rift, про яку розробники повинні докладніше розповісти у вересні.

Нова Assassin's Creed: що відомо

Спочатку гра створювалася, як доповнення до Valhalla, проте пізніше добавка переросла в самостійний проект. Сюжет Rift розповість про Басіма, а події розгортатимуться на Близькому Сході.

На ранніх етапах виробництва в новій Assassin's Creed планували реалізувати Багдад, але поки невідомо, чи не відмовилися від цієї ідеї.

По частині геймплея гра буде ближча до перших AC, тому що робить ставку на стелс, а не рольові елементи.

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