Головного героя в стрічці озвучив актор Тео Джеймс, відомий за трилогією "Дивергент".

На стрімінговій платформі Netflix відбулася прем'єра анімаційного фільму "Відьмак: Жах вовка", який розповідає про молодого Весеміра – майбутнього наставника Геральта з Рівії.

Стрічка заснована на книжковій сазі про відьмака польського письменника Анджея Сапковського. Її анонсували на фестивалі WitcherCon, який Netflix проводив спільно зі студією CD Projekt RED – творцями трилогії рольових екшенів The Witcher.

Трейлер "Відьмак: Жах вовка"

"Відьмак: Жах вовка – подробиці фільму

Анімаційний фільм стане приквелом до основного серіалу. "Жах вовка" розповість про молодого відьмака Весеміра, який згодом стане наставником знаменитого Білого Вовка – Геральта з Ривії.

Весеміра у приквелі озвучив актор Тео Джеймс, відомий за трилогією"Дивергент".

Інші ролі в серіалі озвучили: Лара Пулвер (зіграла Ірен Адлер в серіалі "Шерлок" з Бенедиктом Камбербетчем), Мері Макдоннелл (володарка "Оскара" за роль у стрічці "Танцюючий з вовками"), Грем Мактавіш (знявся у трилогії "Хоббіт" Пітера Джексона).

Сценаристом аніме-фільму виступила Лорен Хіссріч, шоураннер live action серіалу "Відьмак".

Нагадаємо, що другий сезон серіалу "Відьмак" з Генрі Кавіллом ("Людина зі сталі"," Бетмен проти Супермена") в головній ролі вийде 17 грудня 201 року.

Автор: Сергій Коршунов