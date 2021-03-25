Кадри з серіалу Netflix за мотивами гри Dota / фото blog.dota2.com
Сьогодні, 25 березня, на стрімінговій платформі Netflix вийшов анімаційний серіал за мотивами популярної гри Dota. Всі вісім епізодів Dota: Dragon's Blood вже доступні передплатникам онлайн-кінотеатру.
Трейлер Dota: Dragon's Blood
Детальніше про Dota: Dragon's Blood
- Серіал від Netflix заснований на всесвіті гри Dota. Сюжет розповідає про лицаря на ім'я Девіон, який повинен використовувати свою внутрішню силу дракона, щоб зупинити смертоносного демона.
- Створенням анімаційної адаптації Dota займалася Studio MIR, яка працювала раніше над серіалом "Легенда про Корру". А продюсером і шоураннером проекту виступив Ешлі Міллер, який написав сценарії до фільмів "Тор" та "Люди Ікс: Перший клас".
- Головного героя в екранізації озвучив Юрій Ловенталь, який раніше подарував свій голос Пітеру Паркеру в грі Marvel's Spider-Man, Алукарду в Castlevania та протагоністу Persona 3.
На цей час критики невисоко оцінили серіал / фото rottentomatoes.com
Середній рейтинг серіалу на Rotten Tomatoes склав 60%.
Нагадаємо, що в планах у Netflix випустити мультфільм за мотивами платформера Sonic the Hedgehog, аніме-серіали за іграми Tomb Raider та Assassin's Creed, а також повнометражний анімаційний фільм на основі гри Resident Evil.