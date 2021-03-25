Екранізація під назвою Dota: Dragon's Blood складається з 8 епізодів.

Сьогодні, 25 березня, на стрімінговій платформі Netflix вийшов анімаційний серіал за мотивами популярної гри Dota. Всі вісім епізодів Dota: Dragon's Blood вже доступні передплатникам онлайн-кінотеатру.

Трейлер Dota: Dragon's Blood

Детальніше про Dota: Dragon's Blood

Серіал від Netflix заснований на всесвіті гри Dota. Сюжет розповідає про лицаря на ім'я Девіон, який повинен використовувати свою внутрішню силу дракона, щоб зупинити смертоносного демона.

Створенням анімаційної адаптації Dota займалася Studio MIR, яка працювала раніше над серіалом "Легенда про Корру". А продюсером і шоураннером проекту виступив Ешлі Міллер, який написав сценарії до фільмів "Тор" та "Люди Ікс: Перший клас".

Головного героя в екранізації озвучив Юрій Ловенталь, який раніше подарував свій голос Пітеру Паркеру в грі Marvel's Spider-Man, Алукарду в Castlevania та протагоністу Persona 3.

Середній рейтинг серіалу на Rotten Tomatoes склав 60%.

Нагадаємо, що в планах у Netflix випустити мультфільм за мотивами платформера Sonic the Hedgehog, аніме-серіали за іграми Tomb Raider та Assassin's Creed, а також повнометражний анімаційний фільм на основі гри Resident Evil.

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Автор: Сергій Коршунов