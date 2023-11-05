Відгуки критиків та гравців на The Talos Principle 2 виявилися вищим, ніж у першій частині.

Днями відбувся реліз головоломки The Talos Principle 2 – через дев'ять років після оригіналу. Критики і звичайні гравці прийняли сиквел дуже тепло, а деякі навіть називають однією з найкращих ігор цього покоління.

Середня оцінка гри на агрегаторі OpenCritic становить 88 балів зі 100 на основі 32 рецензій. Ба більше, The Talos Principle 2 рекомендують до проходження 100% всі журналістів.

В оглядах говориться, що сиквел у всьому краще першої частини. При цьому гра розширилася у всіх аспектах. Це торкнулося як сюжету з "глибоким філософським посилом", так і різноманітності оригінальних і цікавих пазлів. Більшість критиків погодилися, що The Talos Principle 2 – одна з найкращих головоломок в історії.

При цьому в Steam у гри 95% позитивних відгуків. Звичайні гравці хвалять сиквел за захоплюючий геймплей і головоломки, незвичайний дизайн, крутий саундтрек і філософський сюжет. Довгі роки очікування продовження того варті, кажуть геймери. The Talos Principle 2 доступна на ПК, PS5 і Xbox Series X/S.

А вже завтра, 6 листопада, відбудеться реліз адвенчури The Invincible від творців "Відьмака" і Dying Light. А в українських геймерів буде додаткова мотивація випробувати новинку – вона отримає офіційну українську локалізацію.

А тим часом геймери масово повертаються до Fortnite, після того, як розробники повернули оригінальну карту з найпершим островом – піковий онлайн ігри перевищив 6 млн осіб. І він продовжує зростати.

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