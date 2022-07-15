Користувачам знадобиться виконувати спеціальні завдання і отримувати бали.

Sony анонсувала програму лояльності PlayStation Stars. В її рамках користувачам запропонують брати участь в різних кампаніях і виконувати спеціальні дії, щоб заробляти призові бали. Останні стануть валютою для покупки окремих ігор, поповнень гаманця та іншого.

Про свою нову ініціативу Sony детально розповіла у блозі PlayStation. Програма лояльності буде поетапно запущена у всіх регіонах світу в кінці 2022 року. Зараз проходить її раннє тестування.

PlayStation Stars дозволить гравцям брати участь в кампаніях і виконувати завдання. Користувачам знадобиться полювати за певними досягненнями, перемагати в турнірах і вибивати платиновий трофей на швидкість.

Одні завдання будуть простими, а інші — порадують фанатів PlayStation високою складністю, але без очок ніхто не залишиться. Sony передбачила кампанію "Щомісячна реєстрація", де бали нараховуються просто за проведений в будь-якій грі час.

Які призи можна отримати в рамках PlayStation Stars

Sony створить окремий каталог товарів для придбання за очки лояльності. До нього увійдуть певні проекти і поповнення гаманця PSN.

Ще одним видом нагород стануть "цифрові предмети колекціонування". Це можуть бути фігурки персонажів з ігор Sony, консолі, інші пристрої компанії і так далі. Віртуальні призи розділять на рівні якості, щоб у користувачів завжди була присутня мотивація полювати за найрідкіснішими зразками.

Підписники PS Plus зможуть заробляти бали лояльності за покупки в PS Store. Програму PlayStation Stars обіцяються розвивати і підтримувати в майбутньому.

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