Джоела міг виконати Махершала Алі.

Після показу першої серії екранізації The Last of Us багато критиків і глядачів похвалили Педро Паскаля за вдале виконання Джоела. Актор дійсно відмінно підійшов під образ цинічного і душевно розбитого контрабандиста. Однак на цю роль всерйоз розглядався інший кандидат — Махершала Алі.

Про це в інтерв'ю The Direct розповів Джеффрі Пірс, який зіграв Томмі в ігровій дилогії The Last оf Us і Перрі в екранізації. Він заявив: "Спочатку вони говорили з Махершалою Алі про роль Джоела, що є очевидним сигналом до того, що я не збираюся грати Томмі. Коли вони вибрали Педро, я зрозумів, що так, цього точно не станеться, незалежно від цього".

Нагадаємо, у 2021 році ходили чутки про вибір Алі на головну роль в адаптації The Last of Us. З актором нібито велися переговори після відмови Меттью Макконахі. Однак Пірс нічого не згадував про останнього, тому він міг просто відмовитися на ранньому етапі і не розглядатися, як повноцінний кандидат.

Відео дня

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

Вас також можуть зацікавити новини: