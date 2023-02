Сторм Рід вважає, що шоу демонструє важливі історії.

Навколо сюжету шоу The Last of Us, яке створено на основі однойменної гри Naughty Dog, продовжують точитися суперечки. Окремим користувачам не подобається, що в серіалі багато уваги приділяється ЛГБТ-тематиці. Новий виток дебатів почався після сьомого епізоду екранізації. У ньому демонструється історія з ігрового доповнення Left Behind про минуле Еллі. Актриса Сторм Рід, яка виконала роль Райлі, подружки головної героїні, відповіла всім критикам. Вона порадила звикнути до ЛГБТ-сюжетів в шоу або не дивитися його.

Відповідну заяву Рід зробила в інтерв'ю Entertainment Weekly: "Як сказала Белла [Рамзі], коли вийшов третій епізод: "Якщо вам це не подобається, не дивіться. Ми розповідаємо важливі історії. Ми розповідаємо історії про переживання людей, і це те, заради чого я живу. Це те, що робить історію гарною, тому що ми розповідаємо історії людей, які займають місце у світі".

"Я знаю, що люди будуть думати те, що вони хочуть думати. Але їм доведеться звикнути до цього. Якщо ви не хочете дивитися серіал, тому що в ньому є гей-сюжети, тому що в ньому є трансперсонаж, це ваша справа, і ви втрачаєте можливість", — продовжила Рід.

За словами актриси, якщо людей хвилює, кого вона любить, це їхні проблеми. Є багато інших аспектів, про які варто турбуватися. А любов прекрасна в будь-якому форматі.

Серіал The Last оf Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.

