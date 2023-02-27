Навколо сюжету шоу The Last of Us, яке створено на основі однойменної гри Naughty Dog, продовжують точитися суперечки. Окремим користувачам не подобається, що в серіалі багато уваги приділяється ЛГБТ-тематиці. Новий виток дебатів почався після сьомого епізоду екранізації. У ньому демонструється історія з ігрового доповнення Left Behind про минуле Еллі. Актриса Сторм Рід, яка виконала роль Райлі, подружки головної героїні, відповіла всім критикам. Вона порадила звикнути до ЛГБТ-сюжетів в шоу або не дивитися його.
Відповідну заяву Рід зробила в інтерв'ю Entertainment Weekly: "Як сказала Белла [Рамзі], коли вийшов третій епізод: "Якщо вам це не подобається, не дивіться. Ми розповідаємо важливі історії. Ми розповідаємо історії про переживання людей, і це те, заради чого я живу. Це те, що робить історію гарною, тому що ми розповідаємо історії людей, які займають місце у світі".
"Я знаю, що люди будуть думати те, що вони хочуть думати. Але їм доведеться звикнути до цього. Якщо ви не хочете дивитися серіал, тому що в ньому є гей-сюжети, тому що в ньому є трансперсонаж, це ваша справа, і ви втрачаєте можливість", — продовжила Рід.
За словами актриси, якщо людей хвилює, кого вона любить, це їхні проблеми. Є багато інших аспектів, про які варто турбуватися. А любов прекрасна в будь-якому форматі.
Серіал The Last оf Us — сюжет і актори
- Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.
- Ролі Джоела і його супутниці виконали Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".
- Шоуранером екранізації виступив Крейг Мазін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.
- Зйомки шоу пройшли в Канаді. HBO витратила на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.
- Перша серія шоу вийшла 15 січня на HBO Max.