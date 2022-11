Остання частина першого сезону антології розділила пресу на два табори.

В останній час відомі ігри все частіше почали отримувати суперечливі оцінки від західної преси. Не так давно критики не змогли прийти до єдиної думки щодо Scorn і Somerville. А зараз схожа ситуація трапилася з The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — хорором в стилі інтерактивного кіно від студії Supermassive Games і видавництва Bandai Namco.

На Metacritic (ПК-версія) гра отримала 72 бали після 20 оглядів. Схожа ситуація спостерігається на сторінці для PlayStation 5: 73 бали при 18 рецензіях.

Одні критики похвалили хорор за атмосферу, несподівані дії персонажів і цікаві ідеї, наприклад, готель, створений на основі "Замку вбивств" серійного маніяка Генрі Говарда Холмса. Незвичайне місце, де розгортається сюжет, на думку критиків, оживило серію,

А ось інша частина журналістів назвала The Devil in Me прохідним хорором з проблемами, які перекочували з попередніх частин. QTE-івенти вже приїлися, скримери не лякають, а варіативність в рішеннях не додає інтриги в сюжет. Витяги з думок окремих видань присутні нижче.

PC Invasion (9,5 з 10): "Завдяки тривожній атмосфері, захоплюючій напрузі та новим діям персонажів, гра The Devil in Me є значним поліпшенням франшизи. Для того щоб гра не була стомлюючою, в ній просто необхідно зробити можливість пропускати сцени при повторному проходженні".

Hobby Consolas (80 зі 100): "Не найкращий епізод у першому сезоні антології The Dark Pictures, але безсумнівний вибір для тих, хто хоче насолодитися прямим, щирим слешером".

SpazioGames (6,5 з 10): "The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — це фінал сезону, який намагається змусити забути про злети і падіння серії. Цього разу гра віддає шану великим фільмам-слешерам початку вісімдесятих, але сюжет занадто слабкий, а обмеження геймплея стримують амбіції розробників".

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me — подробиці гри

Це кінематографічний хорор, який стане заключним у першому сезоні антології від Supermassive Games.

Сюжет гри присвячений групі героїв, які вирушили відвідати сучасну версію "Замку вбивств" серійного маніяка Генрі Говарда Холмса. У цьому готелі персонажам доведеться боротися за своє життя. Їм знадобиться ховатися і вирішувати небезпечні головоломки під наглядом маніпулятора, який завжди знаходиться в тіні.

Геймплей в The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me включає прийняття рішень і QTE-івенти. Користувачі також можуть досліджувати локації і знаходити секрети, наприклад, картини, які показують епізоди з потенційного розвитку історії.

Гравцям знадобиться самостійно вирішувати долю героїв. Всі вони можуть як вижити, так і померти до фіналу.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me вийшла 18 листопада 2022 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

