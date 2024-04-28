Продажі Manor Lords уже перевалили за 1 млн копій, а піковий онлайн поставив рекорд для ігор такого жанру.

Містобудівна середньовічна стратегія Manor Lords довгий час очолювала рейтинг найочікуваніших ігор у Steam, обійшовши, наприклад, STALKER 2 і Frostpunk 2. Тепер відбувся запуск у ранньому доступі – і, судячи з усього, очікування були того варті.

Усього за день після виходу в ранньому доступі Manor Lords розійшлася накладом понад 1 мільйон копій, повідомили розробники. Таких продажів вдалося досягти навіть попри те, що гра одразу доступна за підпискою PC Game Pass. Піковий онлайн у Steam сягнув позначки 170 000 геймерів (рекорд для ігор подібного жанру), а рейтинг у гри становить 89%.

Один із користувачів пише, що Manor Lords – феноменальна гра, яка буквально переповнена любов'ю та ентузіазмом. Цей проєкт може похвалитися не тільки одним із найбільш візуально приємних ігрових процесів, а й динамічним саундтреком, який змінюється залежно від настрою гри.

Геймплей Manor Lords поєднує два окремих, але тісно переплетених жанри: стратегію містобудування і тактику в реальному часі. "Керуйте землями як справжній середньовічний лорд у світі, де змінюються пори року і погода, а міста ростуть і занепадають", – сказано в описі.

Manor Lords отримала англійську озвучку, ще 19 мов підтримуються у вигляді субтитрів, українська – серед них. До речі, до 10 травня купити гру можна зі знижкою 25% – за 449 грн. Що з себе представляє сабж, можна оцінити за трейлером нижче:

А в магазині Epic Games Store зараз дарують дві гри: шутер від першої особи Industria і рольовий платформер LISA: Definitive Edition. Останній має рейтинг 95% від гравців, тому рекомендуємо звернути увагу.

А вже за пару тижнів відбудеться реліз похмурого екшену Senua's Saga: Hellblade II, який називають одним із найважливіших ексклюзивів для поточного покоління Xbox. Відомо, що в грі буде офіційний український переклад.

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