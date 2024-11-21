Охочі можуть дізнатися, які ігри вони дивилися найчастіше і загальний відсоток витраченого на ігровий контент часу.

YouTube запустив сторінку з персональними ігровими підсумками 2024 року для користувачів відеоплатформи. Тепер на основі статистики додатка, кожен користувач може згадати, який відеоігровий контент зачепив більше за інших.

Як і більшість подібних зведень, YouTube Gaming Recap – підсумки року, оформлені у форматі сторіс. Статистика охоплює 12 карток із даними про кількість переглянутих відео, топ авторів контенту за іграми, загальний відсоток витраченого на ігровий контент часу та інше.

Щоб подивитися свої підсумки року, потрібно:

Відео дня

Відкрити мобільний додаток на iOS або Android і перейти на Головну.

Натиснути на іконку компаса в лівому верхньому кутку.

Панель із підсумками 2024 року буде знаходитися у верхній частині екрана.

Нагадаємо, вчора, після 15 років очікувань, відбувся реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoyby. Середній бал гри, за даними Metacritic, становить 74 бали зі 100. Оглядачі відзначають хардкорний та імерсивний геймплей, однак критикують гру за погану технічну реалізацію. Ми зібрали добірку рецензій на Stalker 2.

Тим часом у мережі з'являється дедалі більше скарг від користувачів PlayStation 5 Pro на некоректність роботи деяких ігор, які отримали мітку "PS5 Pro Enhanced" – гравці повідомляють про серйозні проблеми з графікою в Silent Hill 2, Star Wars Jedi: Survivor, Alan Wake 2 і Call of Duty: Black Ops 6.

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